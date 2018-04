Rafa Márquez se despide ante su afición en el Clásico Tapatío

Guadalajara, Jalisco.- Se despide Rafael Márquez ante su afición. El clásico tapatío de esta noche será el último partido que juegue en el estadio Jalisco. Se va como rojinegro, en donde todo inició y ante el acérrimo rival... “irme con una victoria en este partido siempre sería el mejor resultado y la mejor despedida”.

Después de regresar al equipo de sus amores el 18 de diciembre del 2015 tras 16 años de haber partido a Europa, hoy juega su último partido ante su afición, ante la fiel que lo ha apoyado desde su debut con la playera rojinegra el 19 de octubre de 1996.

Para el Káiser el partido de hoy ante las Chivas, su acérrimo rival, será muy especial no solo por el último encuentro ante su afición, sino por ser su último clásico.

El gran capitán rojinegro recordó que será su último partido en el Estadio Jalisco, más no así su despedida del torneo ya que Atlas cierra las acciones visitando al Pachuca, por lo que la noche de hoy es muy especial. “Sera la despedida de mi gente de mi casa pero con el compromiso para ir a buscar la victoria en Pachuca, ya que estos seis puntos todavía nos sirven para los torneos a futuro”, señaló.

El defensor todavía sueña con la oportunidad de jugar un último Mundial, pero antes, dirá adiós a las canchas a nivel de clubes después de casi 22 años de carrera profesional. Precisó que físicamente se siente en óptimas condiciones, pero seguirá trabajando duro porque también quiere estar en la lista final de Juan Carlos Osorio.

Sería la culminación perfecta, la cereza en el pastel ir al Mundial, pero aun así de no ir al Mundial me siento muy orgulloso, muy contento, muy satisfecho de la carrera que he tenido”.