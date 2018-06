Raúl Jiménez sueña con volver al América

En la búsqueda de un nuevo delantero, las Águilas del América podrían pensar en devolver a Raúl Jiménez, una de las máximas figuras que los llevó a conquistar dos torneos de Liga, Clausura 2013 y Apertura 2014 y aunque el jugador mexicano acaba de firmar contrato con el Wolves de la Liga Premier, expresó que no descarta regresar algún día al club en el que inició su carrera como jugador profesional de balompié.

“Sí, la verdad que sí me gustaría regresar al América en un futuro, ahorita todavía yo creo que me quedan unos 'añitos' en Europa, pero en un futuro me gustaría y creo que tengo las puertas abiertas para regresar”, habló Raúl Alonso en entrevista con la actriz Daniela Basso.

Por el momento, el ariete azteca se encuentra concentrado con el tricolor para enfrentar los dos partidos que faltan de la fase de grupos (Corea y Suecia) y pese a que ya registra cuatro años militando en Europa, no se olvida del equipo que le abrió las puertas por primera vez.

“(El futbol) es una pasión inigualable, desde niño lo juego, desde niño es mi deporte favorito, más que un deporte es como mi vida, es parte de mí”, añadió.

El nativo de Hidalgo registró 103 partidos oficiales jugando para el equipo de Coapa, en donde convirtió 38 goles y sumó dos títulos de Liga; luego de dejar las Águilas, arribó la Liga española con el Atlético de Madrid, donde conquistó la Supercopa de España en 2014.

Raúl Jiménez con el Benfica | Twitter

Después pasaría al futbol de Portugal con el Benfica, equipo con el que sumó la mayor cantidad de campeonatos, ganando dos ligas, dos copas de liga y dos Supercopas de Portugal, por lo que luego de darse a conocer su nuevo fichaje con el Wolverhampton, agradeció al equipo de Lisboa.

“(Fueron) tres años maravillosos llenos de títulos muy contento con toda la institución, con todo el personal que hay ahí y dejo amigos también que espero seguir en contacto con ellos”, declaró.