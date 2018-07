Se termina la racha, Raúl Jiménez falla el primer penal de su carrera

El debut de Raúl Jiménez con el Wolverhampton no lo olvidará jamás. El delantero mexicano cortó la racha desde los once metros tras fallar un penalti en el amistoso ante el Bochum. Hasta el 22 de julio de 2018, Raúl Jiménez no había errado un penalti.

73 goles con clubes, entre ellos 19 de penal, no pudo llegar a los 20 sin haber errado.

NOOOOOOOOO ��

Raro, pero cierto... Raúl Jiménez falló un penalti en su presentación con el Wolverhampton

El mexicano se fue cedido al Wolverhampton, equipo con el que jugará en la Premier League, y ya ha podido gozar de sus primeros minutos, aunque no pudo ser protagonista en la primera victoria en un encuentro que acabó en cero a cero.

Fue en las semifinales de la H-Hotels Cup cuando Raúl Jiménez lanzó el peor penalti de su carrera: muy floja y al medio. Felix Dornebusch frenó la trayectoria del balón con los pies e hizo que se cortara una racha de 19 goles en 19 penaltis.