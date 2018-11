Gracias a los goles de Gonzalo Escalante Eibar golea al Rel Madrid

Madri.- - El Real Madrid encajó este sábado una dolorosa goleada en su visita al Eibar (3-0) en un partido de la 13ª jornada del campeonato español al día siguiente de las revelaciones sobre un control antidopaje anormal del capitán merengue, Sergio Ramos.

El modesto club vasco venció en Ipurúa gracias a los goles de Gonzalo Escalante (16), después de una consulta del árbitro al VAR por posible fuera de juego, Sergi Enrich (52) y Kike García (57).

Es la primera derrota del nuevo técnico del Real Madrid, el argentino Santiago Solari, que hasta el momento había sumado cuatro triunfos (dos en Liga, uno en Copa y otro en 'Champions').

Sergio Ramos, que el viernes había sido protagonista por una información de Football Leaks que decía que el capitán madridista sufrió un control antidopaje anormal por un potente corticoide la noche de la victoria en Liga de Campeones en mayo de 2017, antes de ser absuelto por la UEFA, firmó un mal encuentro, en el que recibió algunos silbidos del público.

No nos suma nada repartir culpas y señalar", dijo Solari tras el encuentro. "Sabemos que no hemos hecho un buen partido, que tenemos cosas por corregir. Los futbolistas trabajaron, pusieron lo que tenían de sí, no ha sido un problema de actitud", amplió.