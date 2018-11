Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y sus palabras tras la derrota ante Eibar

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, hizo autocrítica tras la derrota este sábado en Ipurua ante el Eibar (3-0) y reconoció que hubo "falta de intensidad" en su equipo.

"Si no igualas la intensidad del rival te conviertes en un equipo vulgar", subrayó.

Después de irnos a la selección con una buena racha de partidos, habiendo recuperado la autoestima al volver a ganar, ahora volvemos a tener un mal resultado fuera de casa que nos aleja del objetivo, que era recortar la distancia con el partido que hay hoy entre los dos equipos que están arriba", analizó en la zona mixta de Ipurua.

"Hay que hacer autocrítica, hoy no hemos estado a la altura. Cuando te falta intensidad, no ganas los duelos y no estas al nivel del equipo al que te enfrentas, se refleja en el marcador", añadió.

El defensor español del Real Madrid, Sergio Ramos, reacciona durante el partido de fútbol de la liga española entre el SD Eibar y el Real Madrid CF en el estadio Ipurua en Eibar el 24 de noviembre de 2018. (Foto de ANDER GILLENEA / AFP)

El capitán madridista no puso paños calientes a la dura derrota y fue duro en su mensaje: "Se han ido acumulando errores y el grupo se viene abajo por el resultado. Al rival le sale todo y a ti nada. Si no igualas la intensidad del equipo al que te enfrentas, ni el ritmo ni las ganas, te conviertes en un equipo vulgar".

Ramos felicitó al rival por el gran partido que realizó para vencer por primera vez en su historia al Real Madrid:

"No hay que quitar ningún mérito al Eibar, hay que felicitarle por su gran partido. Sabíamos el rival que teníamos enfrente, han sacado mucho crédito a sus virtudes, lo han hecho muy bien y nosotros tenemos que reflexionar, seguir trabajando y pasar página cuanto antes".

Ante la crítica que vuelve a señalar al Real Madrid, Ramos asumió que la responsabilidad es de los jugadores.

"Somos los que estamos dentro del campo, los que tenemos la oportunidad de cambiarlo.

Hoy no ha sido así, damos la cara y hay que estar unidos porque somos los responsables de este resultado. Mañana nos levantaremos con ganas de seguir mejorando, intentar cambiar esto cuanto antes y acumular resultados positivos. Seguiremos luchando", afirmó.