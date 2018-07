Ordenan detención para La Volpe por acoso sexual y se ampara

Después de algunos años de que Ricardo Antonio La Volpe fuera acusado por acoso sexual en Chivas, el caso vuelve a ser retomado por las autoridades de Jalisco.

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ) ordenó la aprehensión de Ricardo Antonio La Volpe por los delitos de atentados al pudor y hostigamiento sexual en agravio de la podóloga Alma Belén Coronado.

Ricardo La Volpe durante un entrenamiento con Chivas/Twitter

Tras cuatro años de haber sido denunciado, finalmente, y en cumplimiento a una sentencia de amparo, la Segunda Sala del STJEJ consideró que sí había indicios para librar la aprehensión contra el también ex seleccionador nacional, de acuerdo a información de Reforma con fuentes oficiales del Poder Judicial de la Federación.

No obstante, el ex director técnico de las Chivas y del América no será detenido porque promovió un amparo y consiguió la suspensión definitiva contra el mandato de captura, bajo la condición de presentarse ante el juez de la causa en un plazo de tres días, indican listados judiciales.