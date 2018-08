Me vale madre lo que diga Caixinha: Tuca Ferretti

Tras las declaraciones de Pedro Caixinha, quien criticó que siguieran buscando a Ricardo “Tuca” Ferretti para ser entrenador de la Selección Mexicana si él prefería ser barrendero, el técnico de Tigres dijo que no entiende por qué habló del tema.

El “Tuca” se dijo más preocupado en resolver las fallas que su equipo tuvo contra Cruz Azul que en contestarle al técnico de la Máquina, donde perdieron sin hacer un solo disparo al arco rival.

“Si contesto esa pregunta sería darle importancia. He visto mucha gente que de repente las cosas le salen dos-tres bien y ustedes lo ponen como el mesías, como el Pep Guardiola de nuestro futbol, ¿para qué entro en polémica? Cada quien habla lo que se le pegue la gana”.

A mí me vale madre, ni sé por qué tocó mi tema, no tenía que meterse y si busca polémica, conmigo no va a encontrar, que siga hablando lo que quiera, mejor me calló el hocico y me pongo a trabajar y resolver estos asuntos de que no pudimos dar un tiro a gol”, comentó en conferencia.