Pizarro rompe el silencio, confiesa cómo salió de Chivas

La polémica sigue en el traspaso de Rodolfo Pizarro y su salida de Chivas. Este sábado el jugador reveló los malos manejos de la directiva rojiblanca, pues ni las gracias le dieron y le dijeron que ya estaba vendido a Rayados, cinco meses después de la negociación.

Pizarro de 24 años tuvo varias reuniones con la gente de pantalón largo del Rebaño, la primera después de la Jornada 17 contra León. Fue en la segunda junta cuando le comentaron que ya no estaba en planes y que firmara con la Pandilla.

La primera reunión que tuve con ellos me dijeron que ya estaba vendido, que tenía como cinco meses vendido. Esa fue la primera reunión, me dijeron: ´ya estás vendido’ y yo: ‘ah, bueno’. Eso fue en domingo después del partido contra León. La siguiente reunión fue con Higuera, de Anda y Vergara”

Rodolfo Pizarro durante un partido con Monterrey/Jam Media

“La segunda reunión me dijeron: ‘¿Sabes qué? Con nosotros no entras en planes. Ya vete a Monterrey, con nosotros no entras en planes’ y ya”, dijo Pizarro en entrevista con Fox Sports al final del encuentro contra Querétaro.

El oriundo de Tampico, Tamaulipas reveló también que tampoco le dieron las gracias a Rodolfo Cota y Oswaldo Alanís, quienes dejaron al club este verano para enfilarse con León y Getafe, respectivamente. Pizarro cree que pudo deberse a las protestas públicas que hicieron por los adeudos en el plantel.

“Puede ser, porque hasta la fecha nunca me dieron las gracias y nadie se despidió de mí, ni de Cota ni de Alanís. Siempre voy con el grupo, no puedo estar del lado de los directivos. A lo mejor a mí no me pesaba eso tanto como a un chavo que iba empezando y no puedo esconderme y decir: ‘no, pues está bien, luego’”, mencionó.

Rodolfo se dijo contento en Rayados tras disputar solo tres partidos de liga con el equipo y comentó que su deseo es quedar campeón e irse a Europa, algo que se le negó este verano.

Estoy feliz acá, disfrutando el club, quiero quedar campeón con Rayados y después en un futuro irme”, expresó.