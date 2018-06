Sampaoli conmovido por el gesto que Messi tuvo con él

El seleccionador argentino Jorge Sampaoli se mostró emocionado tras el abrazo de Leo Messi, con quien el cuerpo técnico de la Albiceleste comparte "el sueño de venir a Rusia a por algo grande para Argentina".



En la rueda de prensa posterior al duelo ante la escuadra nigeriana, en el que el cuadro sudamericano selló su pase a octavos de final, Jorge Sampaoli destacó su complicidad con Messi.

Por algo Messi le pidió a Sampaoli que Banega fuera titular esta noche...qué partido de nuestro 10 con asistencia incluida. pic.twitter.com/CrEGzXI6D6 — Todosevillasfc (@todosevillasfc) 26 de junio de 2018



"El gesto de Leo conmigo la verdad es que me pone orgulloso porque él sabe muy bien toda la pasión que yo le pongo a cada cosa que hago, por la cantidad de veces que me ha tocado ir a verlo a él y por la previa que compartimos. Compartíamos nuestro sueño de venir a Rusia por algo grande para Argentina", dijo el técnico de Casilda.



Cuestionado sobre su posición en el campo, partiendo desde la banda derecha y no en posiciones más centradas y retrasadas como en los dos partidos anteriores ante los combinados de Islandia y Croacia, Sampaoli explicó que el choque ante Nigeria merecía "jugarse con tres volantes y Leo desde la derecha para sumarse e intentar un dominio con el juego, intentando sumar pases dentro".



"La preocupación en realidad del entrenador que dirige a Leo es que su entorno futbolístico le dé juego. Cuando se aisla, no porque se quiera aislar sino por el juego mismo, por ahí sufre Argentina. Tenemos al mejor jugador del mundo y está en nosotros saber aprovecharlo", sostuvo.