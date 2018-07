¿Qué selección fue más popular en Facebook durante el Mundial?

Los pesimistas

dicen gracias Korea.

Pero realmente estamos en la siguiente ronda porque se le ganó a Alemania y a Korea

Calificamos Gracias a la selección Mexicana.

“Lo que no suma , resta ,si no vas a sumar no restes “ Orgulloso de ser Mexicano����#ImaginemosCosasChingonas pic.twitter.com/YIso5JRWQQ