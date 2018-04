El Sevilla y la dura misión de remontar en Munich

"Wir sind gut aufgestellt und in einer guten Verfassung! Bei Kingsley #Coman habe ich die Hoffnung, dass er für mögliche Spiele nach dem 12. Mai wieder einsatzfähig sein könnte. Ansonsten wird @David_Alaba am Samstag wieder spielen können & @kingarturo23 spätestens am Dienstag." pic.twitter.com/jlzLLdXKdF