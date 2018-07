Simeone, Valverde y Zidane comandan nominaciones al premio The Best

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Women’s Coach 2018: Emma Hayes, Stephan Lerch, Mark Parsons, Reynald Pedros, Alen Stajcic, Asaka Takakura, Vadao, Jorge Vilda, Martina Voss-Tecklenburg and Sarina Wiegman



Recognising the period from 7 August 2017-24 May 2018 inclusive pic.twitter.com/ykEUdFUfZM