"Tata" Martino es campeón de la MLS antes de dirigir al Tri

El veterano entrenador argentino Gerardo "Tata" Martino no pudo evitar emocionarse al cerraba otra etapa más de su brillante carrera profesional como nuevo campeón de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS), con su equipo del Atlanta United.

Lo hacía después que venció por 2-0 a los Timbers de Portland en la final de la MLS Cup, que se disputó la pasada noche en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, ante 73.019 espectadores, nueva marca de asistencia en el fútbol profesional de Estados Unidos.

Cuando llegué a Atlanta quería recuperar mi condición de entrenador, no tener ningún tipo de presión, disfrutar de lo que más amo, que es enseñar los fundamentos básicos del fútbol y ahora irme con un título de campeón es la mejor manera de salir, además de ser muy feliz, declaró Martino en rueda de prensa.

Martino insistió en que no se podía pensar en un final mejor que el que vivieron todos los seguidores del equipo en una noche llena de "magia" ganadora y además histórica por la manera como la afición de Atlanta respondió a la llegada del equipo a la MLS hace apenas dos temporadas.

Si uno tuviera que elegir la manera de irme de un lugar, esta es la mejor de todas. Sobre todo porque la decisión la tomé y la comuniqué antes, así que esa decisión nada tenía que ver con el resultado final. Y el resultado final podría haber sido el de no ganar el título. Esta es la manera en la que me gusta irme de un lugar, exclamó el entrenador.

La marcha de Martino tiene como justificación que va a iniciar otra etapa profesional, entrenador de la selección de México, aunque oficialmente todavía no ha sido confirmado.

#MLSCup #AtlantaUnited se consagró campeón tras derrotar a #Portland por 2-0. Los tantos fueron de Josef Martinez (Elegido MVP) y Franco Escobar. 1er titulo en su segunda temporada para el conjunto del Tata Martino que despide dando la vuelta. pic.twitter.com/Mr0d3kqtb8 — DXTF (@SOMOSDXTF) 9 de diciembre de 2018

"Lo que más satisfacción me produce es el proyecto que el club me presentó, y con el cual estuve de acuerdo, y que pude llevar adelante", subrayó Martino. "Me brindaron absolutamente todo lo que un cuerpo técnico necesita. Tenemos probablemente las mejores instalaciones y el mejor equipo de la MLS".

Martino fue categórico al decir que el triunfo del equipo ha sido de toda una organización modelo, que supo diferenciar perfectamente las responsabilidades que correspondían a cada uno dentro de la misma.

El triunfo en Atlanta también le sirvió al técnico rosarino para cortar la racha de mala fortuna que había tenido en partidos decisivos.