Ferrer mete a España en semifinales de la Copa Davis en un partido épico

Valencia, España.- España se clasificó para las semifinales de la Copa Davis tras remontar e imponerse 3-2 a Alemania en cuartos, después que David Ferrer ganara este domingo en el quinto partido a Phillipp Kohlschreiber 7-6 (7/1), 3-6, 7-6 (7/4), 4-6 y 7-5.

Ferrer necesitó cinco sets y 4 horas y 51 minutos para culminar la remontada de la eliminatoria que había iniciado Rafa Nadal en el primer partido del día ante Alexander Zverev, después que España iniciara el día perdiendo 2-1 tras caer el sábado en el dobles.

La victoria de Ferrer mete a España en su primera semifinal desde hace seis años, donde se enfrentará del 14 al 16 de septiembre a Francia, vigente campeona, que este domingo venció a Italia 3-1.

Es un día inolvidable, un día muy especial, no sé como lo he hecho, he intentado darlo todo, esta competición es lo máximo que me ha pasado en mi vida”, afirmó Ferrer tras el partido.