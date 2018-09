"Tuca" Ferretti no ve más allá de Tigres

Monterrey.- Si la FMF está negociando con CEMEX el fichaje de Ricardo Ferretti a la Selección Mexicana, es algo que al propio "Tuca" lo rebasa.

Ante el cuestionamiento de si esa reunión entre altos mandos lo acercaba al Tricolor, Ricardo Ferretti dijo que prefiere mantenerse al margen.

Ricardo Ferretti. Foto Agencia Reforma

"No lo sé si lo están haciendo o no, a mí mi directiva no me ha dicho nada. Yo estoy en otra onda, mentalizado en Toronto. Esos son niveles muy altos. Yo la verdad soy un pobre servidor y me mantengo en ese nivel", dijo este mediodía en el Estadio Universitario.

Ricardo Ferretti volvió a reiterar su postura de cumplir el contrato de tres años que le quedan con los Tigres.

"Vuelvo a insistir: la decisión no está en mis manos, yo tengo ganas de cumplir mi contrato y apenas empiezo, si mis directivos dicen que quieren que cumpla el contrato que acabo de firmar, se acabó esto", comentó.