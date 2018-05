Yasser Corona dice adiós a las canchas, después de su dolorosa lesión

La vida da muchas vueltas, y la de Yasser Corona dio un giro de 360 grados. El ahora exdefensa de 30 años de Xolos de Tijuana, dedicó una emotiva carta en la que dio a conocer la noticia de su adiós de manera oficial de las canchas, tras poco más de un año de una lesión en las cervicales que lo marginó como futbolista.

Yasser Corona durante un partido con los Xolos/Jam Media

“Hace tiempo intento escribirte esta carta, Y no lo había hecho no porque se me hiciera difícil, o porque no me salieran las palabras, sino porque estoy disfrutando la vida. Una vida distinta, ni mejor ni peor, simplemente distinta”, se lee en el escrito que compartió en sus redes sociales.

Yasser agradece al futbol todo lo que le dio y le quitó, cada uno de sus grandes momentos que hoy lo tienen con una familia que no lo ha dejado sólo en estos momentos.

Gracias por todo lo que me has dado. Esta vida (que casi se me acaba aquel ya lejano 31 de enero) la he tenido y he disfrutado gracias a ti. Y también gracias a ti, hoy puedo disfrutar aún más a mi familia”.

Es así, que tras aquella fatídica lesión en las cervicales, en el duelo ante Correcaminos correspondiente a la Copa MX, Yasser tuvo que modificar su vida y aprender a mirar el futbol de otra manera.

Yasser Corona durante un partido con los Xolos/Jam Media

Es por eso que aquí seguiré con otra vida, sí con otros sueños, pero junto a ti, y sé que pronto, volverás a marcarme el camino que debo seguir”.

Su escrito lo cierra con mensaje a Ezequiel Orozco, quien falleció el pasado 16 de marzo. “Perdón Cheque, sé que te dije que volvería. Por siempre estarás presente hermano. Gracias infinitas para ti”.

Nuestra afición, directiva, cuerpo técnico y toda Tijuana queremos decirte ¡Gracias infinitas! pic.twitter.com/0WaYXdAkob — Xolos (@Xolos) 30 de abril de 2018

Lesión en las cervicales

Yasser Corona admitió que deja de ser jugador porque su cuerpo ya no le responde para tal actividad, aquel golpe del 31 de enero del 2017 fue tan duro que no logró sobreponerse.

Yasser Corona durante un partido con los Xolos/Jam Media

La lesión de Corona se dio al minuto 90 de aquel encuentro, intentó rechazar un centro a su área, saltó para cabecear y en el choque con Eduardo Juárez, sufrió un golpe en la nuca; fue intervenido quirúrgicamente al presentar fractura en la sexta cervical. Se le colocó un espaciador intersomático y una fijación con una placa de titanio de cuatro tornillos.

Corona debutó de manera profesional en el 2006, defendiendo la playera de Monarcas Morelia, y a la postre vistió la de Jaguares, Mérida, Puebla, San Luis, Querétaro y Tijuana.