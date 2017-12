Alemania denuncia abuso de Facebook a datos personales

Berlín, Alemania.- La oficina del cartel de Alemania dijo el martes que Facebook está actuando de forma abusiva recopilando datos sobre la forma en que las personas usan sitios web de terceros.

La Oficina Federal de Cártel dijo que su investigación de Facebook llegó a la conclusión preliminar de que la compañía tiene una posición dominante en el mercado de sitios de redes sociales en Alemania.

Además, dijo que Facebook está "actuando de forma abusiva" al permitir que las personas usen su red social si aceptan la recopilación de todo tipo de datos de usuarios de sitios y subsidiarias de terceros como WhatsApp o Instagram.

Foto: AP

Crear perfiles personalizados de usuarios y venderlos a clientes publicitarios es un pilar central del modelo de negocios de Facebook.

Facebook rechazó el informe preliminar de la oficina del cartel.

"Aunque Facebook es popular en Alemania, no somos dominantes", dijo Yvonne Cunnane, responsable de protección de datos de Facebook Ireland, que supervisa las operaciones de la compañía en Europa. "Una empresa dominante puede ignorar de manera segura a los clientes insatisfechos. Pero constantemente tenemos que dar cuenta de lo que las personas quieren y adaptar nuestras funciones ".

Yvonne Cunnane

Cunnane dijo que Facebook toma en serio la protección de datos, y señaló que l a compañía introducirá controles adicionales y educará a los usuarios sobre la mejor manera de proteger sus datos en los próximos meses.

La oficina del cartel dijo que tomará una decisión final probablemente a mediados del próximo año.

Con información de AP

Otras noticias:

Facebook sabe más de ti de lo que imaginas

Foto: Temática

Facebook cuenta con casi dos mil millones de usuarios, y ofrece una cantidad asombrosa de contenido gratuito que mantiene a la mayoría de nosotros enganchados a su plataforma varias horas al día.

Asimismo, la red social está buscando nuevas formas para mantenernos en su sitio más tiempo, o en otras plataformas propiedad de Facebook, como Messenger, WhatsApp e Instagram.

Como se menciona en The Next web, cuanto más tiempo se mantengan los usuarios Facebook, más datos puede recopilar sobre cada uno de nosotros. Estos datos son precisamente lo que atraen a los anunciantes a la plataforma, y por ende, lo que genera ganancias para Facebook.

Es así que con el fin de aumentar nuestras posibilidades de interactuar con los anuncios, Facebook tiene que colocar estratégicamente cada una de las pequeñas cajas publicitarias en nuestro muro.

Foto: El Universal

En la imagen podemos ver que Facebook sabe qué tipo de teléfono utilizas, tu sistema operativo principal de escritorio y navegador en tu smartphone, hábitos de viaje, e incluso inclinaciones políticas.

Las predicciones se hacen en función de las páginas que te gustan, de las actualizaciones de estado, de lo que a tus amigos les gusta, de la ubicación, del enfoque de tu carrera e incluso de cómo interactúas con otras cuentas o anuncios, dentro o fuera del sitio.

Estos son sólo algunos datos que Facebook está haciendo públicos. Sin embargo, la información recopilada, cada uno de nosotros la suministra de forma voluntaria sin pensar en el uso que se le puede dar.

Foto: Flickr

Así que si deseas saber cuánta información tiene Facebook sobre ti, solo da click aquí . Para ver la información que mejor te describe, haz clic en Your Information / Your Categories. Debes ser relativamente preciso, de lo contrario, pueden eliminarse grupos de anuncios en los que Facebook considere que no perteneces.

Sugerencia: si crees que eliminar los anuncios y categorías conducirá a menos comperciales, estás equivocado; sólo provocará que los anuncios sean más aleatorios.

