Apple remueve aplicaciones en China, entre ellas Skype

Apple dijo este martes que removió varias aplicaciones de sus tiendas en China, entre ellas el servicio de mensajería y videoconferencia Skype de Microsoft, después de que el Gobierno de Pekín denunció violaciones de las normas locales.

"El Ministerio de Seguridad Pública nos notificó que varias aplicaciones de voz para internet no cumplen con la ley local, por lo que éstas aplicaciones han sido removidas del App Store en China", dijo a Reuters una portavoz de Apple Inc.

Foto EFE

El retiro de las aplicaciones provocó quejas de varios usuarios en China que no pudieron pagar por los servicios de Skype a través de Apple, tal como había reportado el diario New York Times, que sostuvo que la interrupción empezó en octubre.

Skype es el más reciente programa de una lista de plataformas de internet, como los servicios Google de Alphabet Inc, Facebook Inc y Twitter Inc, que se han vuelto inaccesibles para los usuarios chinos.

Foto EFE

En los últimos años, Pekín ha aprobado una serie de leyes y regulaciones que han generado preocupación entre las compañías extranjeras que intentan expandir su base de usuarios en el país asiático.

El año pasado, el Gobierno chino restringió las publicaciones en internet para controlar el contenido en internet, ya que percibe a la web como un sector crucial para vigilar a la opinión pública y neutralizar el disenso.

foto, businessinsider.com

Microsoft no respondió de inmediato los pedidos para emitir comentarios.