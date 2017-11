¿Conoce si fue persuadido por propaganda rusa en Facebook?

San Francisco (AFP).- Facebook anunció este miércoles que ayudará a sus usuarios a saber si dieron su visto bueno o siguieron publicaciones consideradas parte de los esfuerzos de Rusia para interferir en la elección presidencial de Estados Unidos de 2016.

A finales de este año estará disponible un programa que permitirá a los usuarios ver si se involucraron entre enero de 2015 y el agosto previo a los comicios con páginas de Facebook y cuentas de Instagram vinculadas a la Internet Research Agency, vista como una ventana de la propaganda rusa online.

La nueva herramienta llega tras la presión ejercida en el Congreso de Estados Unidos sobre Facebook y otras plataformas de internet para que permitan a los usuarios saber si fueron expuestos a la propaganda rusa antes de la elección.

Google, Twitter y Facebook han sido criticados por haber permitido la propagación de noticias falsas -algunas dirigidas por Rusia- antes de las elecciones que dieron el triunfo a Donald Trump en Estados Unidos, y en procesos comiciales en otros países.

Compañías tecnológicas han unido esfuerzos con organizaciones de medios para identificar sitios de noticias "confiables", en un esfuerzo por combatir la desinformación en línea.

"Pero nada de eso importa si nuestros servicios son usados de manera que no acerquen a las personas. Proteger a nuestra comunidad es más importante que maximizar nuestras ganancias", afirmó.

En el Congreso, Facebook dijo que 20 millones de estadounidenses vieron el año pasado publicaciones de cuentas rusas en Instagram, su aplicación para compartir fotos y videos.

A eso sumó los 126 millones de usuarios expuestos a contenido en Facebook de entidades rusas que buscaban crear divisiones en el electorado de cara a los comicios.

"Lo que hicieron está mal y no lo vamos a aceptar", dijo Zuckerberg.

OTRA INFORMACIÓN: Uber escondió hackeo y pagó a atacantes para borrar datos

SAN FRANCISCO.- Uber reveló el martes que piratas informáticos habían robado 57 millones de cuentas de conductores y pasajeros; la empresa había decidido mantener el ataque en secreto por más de un año después de pagar un rescate de 100.000 dólares.

El acuerdo fue organizado por el jefe de seguridad de la compañía y contó con la supervisión del expresidente ejecutivo, Travis Kalanick, según varios empleados actuales y antiguos que hablaron bajo la condición de mantener el anonimato, porque los detalles de la operación son privados.

El oficial de seguridad, Joe Sullivan, fue despedido. Kalanick fue removido de su cargo en junio, aunque permanece en el directorio de Uber.

Según contaron los empleados, dos hackers robaron datos sobre los clientes y conductores de la compañía, incluidos los números de teléfono, direcciones de correo electrónico y nombres. Luego se acercaron a Uber y exigieron 100.000 dólares para eliminar su copia de los datos.

Uber aceptó las exigencias de los atacantes y luego dio un paso más allá. La compañía rastreó a los piratas informáticos y los obligó a firmar acuerdos de confidencialidad, según las personas familiarizadas con la operación. Para ocultar aún más el daño, los ejecutivos de Uber también hicieron parecer que el pago había sido parte de una “recompensa por errores”, una práctica común entre las compañías de tecnología en la que se le paga a los piratas informáticos para que ataquen su software con el fin de detectar puntos débiles.

Los detalles del ataque permanecieron en secreto hasta el martes. La compañía dijo que descubrió la violación como parte de una investigación sobre las prácticas comerciales de Uber.

El ataque de Uber está lejos de ser la exposición más seria de los datos privados de clientes. Las dos filtraciones reveladas por Yahoo en 2016 eclipsan a la falla de Uber, y un ataque divulgado en septiembre por Equifax, la agencia de informes de crédito al consumidor, expuso un tesoro de información personal mucho más profundo para un grupo mucho más grande de personas.

Pero el manejo del ataque muestra hasta qué punto los ejecutivos de Uber estaban dispuestos a proteger la reputación y los negocios del gigante de 70.000 millones de dólares, incluso a costa de defraudar la confianza de sus usuarios y, quizá lo más importante, las leyes estatales y federales. La oficina del fiscal general de Nueva York dijo el martes que abrió una investigación sobre el asunto.

Dara Khosrowshahi, quien fue escogido como el director ejecutivo de Urber a finales de agosto, dijo que solo recientemente se había enterado de la violación.

“Nada de esto debería haber sucedido, y no tengo excusas para eso”, dijo Khosrowshahi en un comunicado publicado en el blog de la compañía. “Si bien no puedo borrar el pasado, puedo comprometerme en nombre de cada empleado de Uber que aprenderemos de nuestros errores. Estamos cambiando la forma en que hacemos negocios, colocando la integridad en el centro de cada decisión que tomamos y trabajando duro para ganarnos la confianza de nuestros clientes”. Una portavoz de Kalanick no quiso hacer ningún comentario.