Herramienta de WhatsApp que evita situaciones vergonzosas

Ciudad de México.- Las mejoras en WhatsApp cada vez son mejores, y actualmente no han dejado de trabajar para que sus usuarios puedan "borrar" mensajes que ya han enviado, y esa herramienta está cada vez más cerca de ser una realidad.

De acuerdo a la información publicada por el portal RT, según un tuit de la WABetaInfo, que filtra todo lo relacionado con la popular aplicación de mensajería instantánea, la ansiada posibilidad de eliminar un mensaje que ya se haya mandado a otro usuario podría estar disponible "muy pronto".

"WhatsApp experimenta la opción de borrar. El servidor finalmente funcionó y exitosamente retira el mensaje". En el tuit se afirma que "será posible que los servidores de WhatsApp integren pronto la opción de eliminar".

Los expertos señalan que la herramienta será muy popular entre los usuarios, ya que evitará situaciones vergonzosas.

Se espera que esta característica funcione para todo tipo de mensajes, incluyendo textos, fotografías, videos, GIF y documentos.

WhatsApp, una app propiedad de Facebook, trabaja para que la opción se adapte tanto a IOS como a Android.

El único pero: no se podrán eliminar mensajes que hayan sido ya leídos ni tampoco más allá de cinco minutos después de su envío.

DESCUBRE DIEZ TRUCOS

Ciudad de México.- Con más de 900 millones de usuarios activos, Whatsapp es la aplicación móvil de mensajes instantáneos más popular del mundo y América Latina es uno de sus mercados principales.

Ahora bien, muchos usan Whatsapp a diario: chatean, mandan mensajes de voz y audio y, cada vez más, comparten fotos. Pero quizá se están perdiendo algo que puede mejorar la experiencia.

Acá tienen 10 herramientas o facetas o trucos que probablemente no sabían de WhatsApp.

1. Evita que sepan si leíste los mensajes.

En noviembre, Whatsapp lanzó el doble tic azul, que indica que el recipiente leyó al texto enviado. Muchos no están muy contentos con la nueva tecnología.

Para los usuarios de Android es fácil: hay que bajarse la versión Beta de la aplicación y entrar a Settings > Account > Privacy y deseleccionar la opción de “Read Receipts”, que en español traduce “confirmaciones de lectura”. Para iPhone es más complicado.

Primero hay que hacer un jailbreak, un proceso que permite acceder al sistema operativo y descargar cosas que no están en la App Store. Después, hay que bajarse una aplicacion, “Whatsapp receipt disabler by BigBoss”, que permite desactivar los famosos y controversiales tics azules.

Bonus: cuando la opción está activada, uno puede saber la hora en la que el recipiente leyó el mensaje, oprimiendo el mensaje y moviendo el dedo a la derecha.

2. Envía archivos en otros formatos.

Se sabe que Whatsapp sólo permite enviar fotos, audio y video. Pero con aplicaciones como Cloud Send en Android o MP3 Music Downloader en iPhone también se pueden mandar PDFs, APKs o documentos de Word.

3. Bloquea tu Whatsapp.

Aunque los celulares tienen clave para bloquearlos, para algunos no es suficiente. Así que aplicaciones como Whatsapp Lock permiten instalarle una clave.

4. Ten las notificaciones en tu computadora.

Aplicaciones como Notifyr en iPhone y Desktop Notifications en Android permiten ver las notificaciones que llegan al celular en el Mac o el PC. Usualmente es necesario instalar la aplicación en el celular y la extensión en el buscador que use en la computadora.

5. Instala los mensajes de Whatsapp en tu tableta Android.

Whatsapp no quiere que uno baje la aplicación en una tableta, pero hay una opción. En la tableta, debes bajar la última versión de Whatsapp, en el formato .apk, que se encuentra en el sitio web de WhatsApp, la versión de escritorio.

También debes bajar SRT AppGuard, una aplicación que blinda a la tableta de ser reconocida como una, bueno, tableta.

En SRT AppGuard, selecciona Whatsapp y presiona Monitor, lo que le permite a esa aplicación hacer una revisión de Whatsapp.

Cuando termina el monitoreo, baja y desactiva “read phone status” y “identity under Phone calls”. Después tienes que activar Whatsapp usando tu línea de teléfono local para que te llamen y te den el código de verificación de tres números. Lo introduces en Whatsapp y quedó.

6. Evita que sepan cuándo te conectaste.

Otro truco para tener más privacidad: debajo del nombre en el chat, Whatsapp pone una frase en la que dice a qué hora fue la última vez que uno entró a la aplicación.

Para evitarlo, entre a Settings > Account > Privacy > Last Seen. Ahí hay tres opciones: Everyone (todos), My contacts (mis contactos), Nobody (nadie). Escoge.

7. Recupera conversaciones borradas.

Quizá lo borraste por accidente. O te arrepentiste. A veces el celular puede guardar la conversación en su memoria.

Pero si uno desinstala y vuelve a instalar el Whatsapp, en un momento le pregunta si quiere restaurar el historial de mensajes. Di que sí y las tendrás de vuelta.

8. Evita que se bajen las fotos y videos de manera automática.

Una de las razones por las que más se gastan los datos, y que uno tenga que comprar más, es que las fotos y videos que llegan al Whatsapp se bajan solas. Y muchas de ella uno no las quiere ver.

Para evitarlo hay un truco fácil: Settings > Chat settings > Media auto-download. Ahí te preguntan si quieres que se bajen sólo cuando estás conectado a wifi o nunca o siempre. Escoge.

9. Ve tu estadística en Whatsapp.

Es un dato curioso: el numero de mensajes que ha recibido y ha enviado. Pero también es útil: si uno resetea las estadísticas, puede saber cuánto ha gastado en determinado tiempo, algo que ayuda a ahorrar internet.

Es simple: Settings > Account > Network Usage.

10. Esconde una imagen sobre otra.

Sí, hay aplicaciones que permiten mandar dos fotos en una. Llega una imagen y, una vez el remitente hace clic sobre ella, se ve la otra. Magiapp en Android y FhumbApp en iPhone permiten hacer esto.