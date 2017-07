(El Universal).- Un equipo de científicos del Laboratorio de Investigación de Inteligencia Artificial de Facebook descubrió de manera inesperada, que su IA logró desarrollar su propio idioma.

Como se menciona en el portal The Next Web, el hallazgo se produjo cuando los investigadores intentaban mejorar sus chatbots, conocidos como "agentes de diálogo", lo que les permitió percatarse de que los robots han creado un lenguaje para comunicarse entre sí.

Es así que con el tiempo, los agentes de diálogo empezaron a desviarse de las secuencias de comandos del diario, y al hacerlo comenzaron a comunicarse en un idioma completamente nuevo, desarrollado sin intervención humana.

La conversación no parece tener ningún sentido, pero lo curioso de todo esto es la capacidad de la IA para desviarse de la secuencia de comandos para crear algo nuevo.

Un fragmento de la conversación luce así:

Bob: i can i i everything else . . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to

Bob: you i everything else . . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me

Bob: i i can i i i everything else . . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me

Bob: i . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to

Bob: you i i i i i everything else . . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have 0 to me to me to me to me to me to me to me to me to

Bob: you i i i everything else . . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to