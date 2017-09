LANZAMIENTO: Revelan el nuevo nombre del próximo iPhone

El nuevo teléfono de la empresa Apple calificado por Bloomberg como el "más importante", será el iPhone X, de acuerdo con una filtración del último sistema operativo móvil de la compañía.

El código de 'software' dentro del sistema operativo filtrado, detallado en Twitter por el desarrollador de aplicaciones y juegos Steven Troughton-Smith, muestra que los tres esperados teléfonos de Apple tendrán los siguientes nombres: iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X.

Foto: EL UNIVERSAL

Los primeros dos dispositivos son sucesores de los actuales modelos de iPhone, y no diferirán en el diseño, pero tendrán un procesador más potente. Mientras tanto, el iPhone X será la versión prémium, con un diseño totalmente nuevo, una pantalla mejorada, así como cámaras y la tecnología de reconocimiento facial Face ID.

Con esta última característica se puede desbloquear el dispositivo y reconocer emociones faciales para luego convertirlas en emoticonos.

Foto: EL UNIVERSAL

Según señala Bloomberg, el nombre del nuevo teléfono inteligente podría estar relacionado con el décimo aniversario del dispositivo.

Entre las nuevas transformaciones que tendrá el dispositivo se encuentra la eliminación del concepto de botón de inicio, así como otros ajustes del emblemático teléfono. Asimismo, se informa que su superficie sería una pantalla prácticamente en su totalidad.

La presentación de los nuevos teléfonos se celebrará el martes 12 de septiembre.

Con información de RT Español.com

HECHOS RELACIONADOS

6 claves del éxito que nos dejó Steve Jobs antes de morir

Steve Jobs ha sido una de las personas más exitosas de los últimos tiempos. Sus logros aún siguen marcando la vida de muchas personas no solo por haber fabricado uno de los productos más revolucionarios sino también por sus enseñanzas y experiencias.

1. Haz lo que amas

Sé tu mismo y haz lo que realmente te gusta. Es la base principal de que estás dispuesto a salir de tu camino con el objetivo de obtener satisfacción a través de tu trabajo.

“Tu trabajo va a llenar una gran parte de tu vida. Y la única manera de estar verdaderamente satisfecho es hacer lo que crees que es un gran trabajo, y la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si todavía no lo has encontrado, sigue buscando y no te conformes.

Hacer aquello que te genera pasión, ilusión y hace que te levantes cada día con ganas, será el motor que va a mantenerte motivado, entonces trabajar no será un esfuerzo para ti y la satisfacción personal va a ser una realidad que vas a vivir día tras día”.

2. Concéntrate en lo positivo

Con esta clave es más fácil lograr el éxito ya que, las personas positivas anticipan además del éxito, la felicidad y la salud.

Las personas positivas están llenas de fuerza y creen que pueden superar cualquier obstáculo. Así pues, te llenará paz interior y te acompañará en tu día a día, a lo largo de la vida.

3. Viaja por el mundo

Viajar. Un componente muy importante para incentivar el emprendimiento. Viajar te da una visión de diferentes continentes, diferentes culturas y diferentes personas. Te amplía la perspectiva y te abre nuevos horizontes en la vida.

4. Asume riesgos

Arriésgate, sin miedo a fallar. Tomar decisiones te obliga a asumir riesgos y el que no arriesga no gana. Si tu propósito es alcanzar el éxito y aumentar tu calidad de vida, no hay forma de crecer que no sea arriesgando, y no hay manera de avanzar que no implique perder.

5. Si fallas, sigue adelante

Los errores pueden ser un sinónimo de fracaso, pero si sabes aprender de ellos, serán un factor de éxito. Dicen que la mejor forma de aprender es cometer errores y tomar lo mejor de ellos para seguir avanzando, esto es cierto.

Es una de las mejores opciones que tenemos para sobrellevar el pasado y mejorar como personas. No tengas miedo de cometerlos, lo peor sería no reflexionar nunca o desperdiciar el tiempo tratando de ser seres perfectos.

6. Ten en cuenta a los que te rodean y te aportan valor

Muy importante es dejarte aconsejar de los que te rodean si vas a emprender. Pide opiniones, escucha. Cada una te aportará algo distinto, porque cada uno está creado por sus propias experiencias, y podrán ver cosas que tú no puedes.