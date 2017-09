Las máscaras antidesbloqueo para el iPhone X

La compañía tecnológica Apple presentó el pasado 12 de septiembre el iPhone X, el nuevo modelo de su famoso teléfono inteligente que, para ampliar el espacio disponible de su pantalla táctil, reduce al mínimo los marcos y suprime al tradicional botón de inicio.

De acuerdo con lo publicado por RT, tan sólo unos días después del lanzamiento de iPhone X y dar a conocer su función de reconocimiento facial, en la tienda 'online' china Taobao aparecieron ciertas máscaras especiales, las cuales supuestamente protegen al propietario de un intento de desbloqueo del móvil utilizando su rostro. Los precios van desde los 25 yuanes (cerca 4 dólares) y los 888 yuanes (unos 135 dólares).

De acuerdo con las publicaciones de venta, las máscaras podrán proteger al usuario de no desbloquear el iPhone mientras se encuentra durmiendo. No obstante, 'The Verge' señaló que el terminal no podrá ser desbloqueado si el usuario duerme, ya que Face ID no funciona con los ojos cerrados.

Durante la presentación del iPhone X, el vicepresidente de Apple, Craig Federighi, intento demostrar el funcionamiento de la Face ID, pero este no pudo desbloquear el móvil al primer intento. Más tarde, la compañía explicó que la tecnología Face ID de manera previa intentó reconocer los rostros de otros trabajadores de la empresa de la manzana, los cuales prepararon el 'smartphone' para la presentación. Luego de una serie de intentos fallidos por parte del vicepresidente de Apple, el terminal solicitó introducir la contraseña.

iPhone X

El reconocimiento facial del usuario y una pantalla que abarca prácticamente toda la superficie frontal al reducir al mínimo los marcos y eliminar el botón de inicio son las claves del iPhone X, el nuevo teléfono inteligente de Apple que saldrá a la venta a partir de 999 dólares.

El consejero delegado de Apple, Tim Cook, fue hoy el maestro de ceremonias de un acto muy especial para el gigante tecnológico, en el que celebraron los diez años de su emblemático iPhone y en el que inauguraron de manera oficial su nuevo y gigantesco campus Apple Park, en la ciudad californiana de Cupertino.

"El primer iPhone revolucionó una década de tecnología (...). Ahora, diez años después, estamos aquí en este lugar y en este día para revelar un producto que marcará un camino para la tecnología en la próxima década", dijo Cook en el nuevo Teatro Steve Jobs en un evento en el que estuvo muy presente la memoria del carismático fundador de la compañía.

El punto culminante del acto fue la presentación del iPhone X, el nuevo teléfono inteligente de Apple que incluye un método de reconocimiento facial, llamado Face ID, que supondrá una nueva forma de acceso seguro al dispositivo.

Esta tecnología de identificación sustituye a la vía de entrada táctil Touch ID y emplea una cámara de infrarrojos, entre otros aspectos, para convertir el rostro del usuario en una contraseña personal.

Esa tecnología de reconocimiento facial también se aprovechará de manera recreativa para los animoji, una versión personalizada de los emoji que se crearán a partir de los gestos de las personas, así como para el método de pago Apple Pay.

Otra de las grandes novedades de iPhone X es la pantalla de 5,8 pulgadas y de tecnología OLED que aprovechará casi en su totalidad la parte frontal del dispositivo al reducir al mínimo los marcos, que anteriormente limitaban y encuadraban la superficie táctil.

El nuevo modelo también elimina el botón de inicio, una función fundamental para manejar la interfaz de los anteriores iPhone.

La pantalla del nuevo móvil, que en Apple han denominado Super Retina, contará con una resolución de 2436x1125 y 458 píxeles por pulgada.

La supresión del botón de inicio alterará el funcionamiento habitual del iPhone, por lo que en iPhone X, por ejemplo, para volver a la pantalla base habrá que deslizar verticalmente el dedo desde la parte inferior del móvil, mientras que para activar el asistente digital Siri se podrá pulsar y mantener el botón lateral.

Apple también subrayó que las baterías del nuevo iPhone durarán dos horas más que las del modelo anterior, el iPhone 7, y aseguró asimismo que será compatible con un sistema para alimentar sus pilas sin requerir de cargadores con cables.

En este sentido, la compañía anunció que el año próximo desvelará un cargador múltiple sin cables y con forma de superficie que se denominará Air Power.

En cuanto a las prestaciones fotográficas, el iPhone X incluirá una cámara de 12 megapíxeles con estabilización óptica dual y mejoras en el "modo retrato" para la cámara frontal, especialmente pensada para los autorretratos.

El iPhone X contará con dos versiones, de 64 y 256 gigas de almacenamiento, y su precio de salida será de 999 dólares, una cifra muy superior a los 649 dólares de partida que costó el modelo anterior, el iPhone 7.

El móvil se podrá reservar el 27 de octubre y saldrá a la venta el 3 de noviembre, una espera más larga de lo habitual para los nuevos modelos de iPhone, lo que parece confirmar las informaciones que apuntaban a un retraso en la fabricación de los iPhone X.

Con información de RT.