Limpieza a domicilio con "Jelpmi!"

México.- Para poder contratar los servicios de profesionales de la limpieza confiables (quienes además tienen el beneficio de estar protegidos por un seguro) nació la plataforma mexicana Jelpmi!

Edgar Tello Miranda y Melina Cruz Villafaña tuvieron la idea durante una plática de café en donde compartieron su interés por emprender y las necesidad de modernizar la contratación de los servicios de limpieza. “Se nos ocurrió una aplicación porque actualmente están muy de moda y permiten pedir diferentes servicios, y al investigar más sobre el mercado no solo nos sentimos con más ganas de desarrollar la plataforma sino que lo entendimos como una obligación”.

Jelpmi! facilita contratar a una persona para realizar la limpieza de recámaras, baños, sala, comedor y cocina. En todos los casos el servicio debe ser de al menos tres horas, pero si el espacio está muy sucio o se requiere de limpieza en más habitaciones se puede extender el tiempo. En caso de que se trate de un espacio pequeño en donde la limpieza general lleve menos de tres horas el tiempo restante puede destinarse a otras actividades como lavar, planchar o limpiar la estufa.

Ofrecen dos modalidades de contratación: agendado, es decir que la Keeper, como llaman a las profesionales que son parte de la plataforma, acudan más de una vez a la semana, cada 15 días o mes, con un costo por hora de 77 pesos. También se puede pedir el servicio exprés en el que, en menos de dos horas se presentan a hacer la limpieza y tiene un precio de 115 pesos por hora.

Para poder solicitar el servicio, el usuario debe realizar un registro en el sistema que incluye su nombre, teléfono y correo electrónico. Cuando se va a contratar el servicio se solicitan los datos de una tarjeta bancaria para realizar el cargo, los creadores destacan que ellos no gestionan de manera directa la información sino una empresa mundial, por protección de los tarjetahabientes.

Una de las ventajas del modelo que proponen los emprendedores mexicanos es que se preocupan por la seguridad de ambas partes. “Pensamos que las Keepers cuidan más que muebles y ladrillos, por ello es que les ofrecemos un seguro con cobertura de responsabilidad civil y daño por un millón de pesos en caso de que se presente algún problema durante la limpieza, y otro que cubre a nuestras Keepers con gastos médicos y accidentes por su seguridad”.

Las personas interesadas en formar parte de la plataforma tienen que ponerse en contacto con la empresa a través de su página de Internet o redes sociales para solicitar una cita en las oficinas a las que deberán llevar documentos como comprobante de domicilio y cartas de referencia, “deben pasar por una entrevista y un examen psicométrico para identificar sus valores, el nivel de confianza, responsabilidad y puntualidad, y una vez que realizamos la comprobación de su información nos comunicamos para que comiencen a dar servicios”, explicó Edgar Tello.

Agregó que tradicionalmente se contrata a una persona de limpieza por la recomendación de un conocido; sin embargo, el proceso es muy lento y no se tiene una garantía de responsabilidad, pero en este caso, debido a los procesos que siguen, se alcanza un alto grado de confianza.

Asimismo ofrecen un modelo de calificación entre ambas partes, y una garantía de satisfacción. En caso de que el cliente no quede contento con el servicio no se realiza el cobro y se envía a otra persona de manera gratuita. Por el lado contrario, si se quiere que la misma persona sea la que siempre acuda al domicilio basta con hacer la petición mediante correo electrónico.

Una casa limpia, es una casa feliz ❣️#JelpMi #ExpertosEnLimpieza Una publicación compartida de Jelp Mi Mx (@jelpmimx) el 28 de Mar de 2017 a la(s) 7:37 PDT

Jelpmi! fue lanzada en marzo del año pasado para la Ciudad México y ocho municipios del Estado de México, para finalizar 2017 planean llegar a más zonas y a una nueva ciudad.

Por último, Melina Cruz destacó las oportunidades que el área tecnológica representa para los emprendedores del país. “Tiene sus ventajas ser emprendedor, además de la satisfacción, yo no he encontrado otra oportunidad laboral que me ofrezca lo que tengo ahora. En mi opinión México tiene un potencial impresionante”.

Fuente: El Universal