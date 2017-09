Los humanos abandonarán las tierra en 100 años: Hawking

Como la "aventura más grande de la historia" califica el reconocido científico británico Stephen Hawking el reto que se plantea a la humanidad, que, advierte, podría enfrentarse a la extinción si no se prepara para abandonar la Tierra y colonizar otros planetas en los próximos 100 años.

¿Qué quieres saber sobre el universo? Pregúntaselo a Christophe Galfard, discípulo de Stephen Hawking https://t.co/ZGfojfrMnU — BBC Mundo (@bbcmundo) 5 de septiembre de 2017

El físico afirmó que la humanidad no será capaz de sobrevivir al cambio climático y la contaminación que destruirán la Tierra tal como la conocemos. Al mismo tiempo, sostiene que hay esperanza de que podamos sobrevivir si colonizamos planetas habitables, y sugiere en particular el Próxima b.

Se trata de un astro, descubierto en agosto del 2016, que orbita alrededor de Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar, a 4,2 años luz. Y si bien se ubica a 'sólo' 7 millones de kilómetros de ella -lo cual es una distancia considerablemente inferior que la existente entre la Tierra y el Sol-, las expectativas son posibles porque Próxima Centauri es mucho más frío, con lo cual el planeta propuesto está en una 'zona habitable' y su temperatura permitiría que el agua en su superficie se encuentre en estado líquido.

Quizá te estés preguntando... ¿y cómo sabemos que no hay viajeros del futuro en el presente? Stephen Hawking también se lo preguntó. pic.twitter.com/huO9vDAiJA — Alex Riveiro (@alex_riveiro) 11 de septiembre de 2017

"No tengo ninguna duda de que finalmente hallaremos formas de cruzar las inmensas distancias del espacio en sólo unos pocos años (…) Nuestro ingenio nos llevará a Proxima b. En los siguientes 100 años nos embarcaremos en nuestra aventura más grande de la historia", destaca el científico en el documental 'La búsqueda de una nueva Tierra' ('The Search for a New Earth').

Los cohetes de hoy tardarían cerca de 120.000 años en alcanzar el planeta, por lo que es necesario acelerar el desarrollo de las tecnologías. "Debemos estar preparados dentro de 100 años. La colonización de Próxima b será el mayor reto jamás conocido para nuestra especie", señaló Hawking.

Con información de RT Español.com

