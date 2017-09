Los motivos del ¿Por qué no puedo bloquear a Zuckerberg?

Increíblemente la plataforma social de Mark Zuckerberg, fundador y director general de Facebook, tiene registrado más de 96 millones de amigos, quienes pueden disfrutar de sus publicaciones, pero no emprender alguna acción negativa en su contra, ya que bloquear su cuenta o la de su esposa es relativamente imposible.

Según SDP Noticias, desafortunadamente el bloquear el perfil de Zuckerberg y el de su esposa Priscilla Chan, es imposible, si alguien intenta hacer esta acción, la plataforma muestra el siguiente mensaje:

La familia Chan Zuckerberg. (Foto: Facebook: Mark Zuckerberg)



“Este perfil no puede ser bloqueado por ahora”, dice textualmente el mensaje que presenta el sistema al intentar bloquear a Zucherberg o Chan, aunado a una invitación para realizar el reporte de cualquier tipo de actividad que sea en contra de las reglas de esta red social.

El bloquear el perfil de Zuckerberg y el de su esposa Priscilla Chan, es imposible. (Foto: SDPnoticias)

A través de Telegraph un representante de Facebook, ya aclaró que esta limitante no corresponde a que hayan implementado algún plan para ser omnipresente en la sección de noticias de sus seguidores, que se debe a una simple herramienta que permite Zucherberg no ser víctima de alguna campaña viral en su contra.

Quienes buscan evitar sus publicaciones no lo pueden hacer, ya que los perfiles del joven empresario y su esposa, simplemente no pueden ser bloqueados y no son similares a los perfiles normales que parecen tener un límite de ocasiones en las que pueden ser eliminados.

Si algún haters desea bloquear a alguien de la familia Chan Zucherberg, puede tener acceso a la cuenta de Beast, la mascota que es un perro Puli que los acompaña en su hogar.