Presentan nueva tecnología para leer emociones humanas

BEIJING, 16 dic (Xinhua) -- Una compañía china anunció hoy sábado que desarrolló tecnología para detectar de manera eficiente emociones humanas, aún a través de las cámaras de los teléfonos celulares.

La tecnología, la primera en su tipo en China, puede detectar y analizar las emociones humanas en videos e imágenes capturadas por cámaras, de acuerdo con un comunicado de la empresa China Electronics Technology Group Corporation.

"Datos faciales humanos, recolectados por cámaras reforzadas con programas de computación, serán transferidas a un servidor y analizadas mediante algoritmos", indica el comunicado. "Puede leer el ritmo cardiaco de una persona con base en los cambios de color en una área determinada de un rostro humano".

Se basa en el desarrollo de tecnología de reconocimiento facial y la ampliación de las bases de datos.

Los programas de computación de reconocimiento facial de la compañía han reconocido más de 98,23 por ciento de 500.000 rostros humanos en los que se han probado hasta ahora, señaló la compañía. La tasa de precisión llegó a 99,5 por ciento cuando los programas fueron usados para identificar ciertas características faciales y las comparó con rostros distintos.

VIDEO.El asteroide que pasará cerca de la tierra mañana

Datos de la NASA sugieren que el El 17 de diciembre de 2017 tendrá lugar un evento astrológico muy importante: (3200) Faetón, un asteroide denominado por los investigadores, se acercará a nuestro planeta. La organización espacial se ha referido a él, describiéndolo como "potencialmente peligroso", pero aún así se asegura que no representa amenaza para la tierra.

Sus dimensiones son relativamente grandes (de unos cinco kilómetros de diámetro), y su paso será a 10 millones de kilómetros de la Tierra, lo cual es considerado como una distancia relativamente pequeña en comparaciones de distancias cósmicas.

El asteroide toma su nombre de una inusual órbita: en el perihelio se acercará hasta ubicarse a 20 millones de kilómetros del Sol. A modo de comparación, Mercurio, el planeta más cercano a la estrella que nos alumbra, dista de ella 46 millones de kilómetros.

Otra característica interesante de este cuerpo celestial es que está acompañado de una hermosa lluvia de meteoros, las Gemínidas. Su actividad máxima se produjo entre los días 13 y 14 de diciembre. Ese fenómeno se puede observar anualmente, y el propio Faetón se acerca repetidamente a la Tierra.

Mediante un sistema propio de modelado, conocido como Astro-Model, la comunidad astronómica de la Universidad Estatal Immanuel Kant, de Rusia, ha construido una simulación del asteroide Faetón.

Sometió a su pequeño hijo a 13 cirugías, no estaba enfermo

Christopher no jugaba con los demás niños del vecindario. El pequeño fue sometido a 13 operaciones y a 323 revisiones médicas en varios hospitales pero lo trágico de este es que no padecía ninguna enfermedad.

Desde el día que nació, su madre de 34 años, Kaylene Bowe, siempre ha estado convencida de que está enfermo, hasta el punto de llevarlo a un sin fin de hospitales y centros pediátricos en Dallas y Houston, Texas.

Kaylene Bowe. Foto: Oficina del Sheriff del condado de Dallas.

En el 2012 recibía oxígeno las 24 horas del día, siete días a la semana

En uno de ellos llegaron a conectarle un tubo directamente al intestino delgado para alimentarlo a través de el, lo que le ha provocado numerosas infecciones.

Y eso no es todo, además de las operaciones y las frecuentes visitas al médico, la madre intentó que el niño estuviera en una lista de espera para que le hicieran un trasplante de pulmón y recibiera cuidados paliativos.

Debido a todas esas acciones, Bowe fue arrestada el pasado 6 de diciembre por un posible delito de maltrato hacia su hijo, según publicó el diario Star-Telegram.

Foto de Facebook: YouCaring

El comportamiento de la mujer podría obedecer al síndrome de Munchausen, una enfermedad mental, frecuentemente padecida por mujeres, en la que el cuidador de un niño inventa síntomas falsos o se los provoca intencionadamente para que parezca que la víctima esté enferma.

Está considerado como una forma de maltrato, según recoge el diario estadounidense.

El caso saltó a los medios después de que su padre, Ryan Crawford, reclamase en los tribunales y de que los Servicios Sociales afirmasen que Christopher no padecía las enfermedades que su madre alegaba.

El menor con su padre. Foto de Facebook: Ryan Crawford

Durante el tiempo que el niño pasó con su progenitora, Christopher respiraba a través de una bombona de oxígeno y a veces era llevado en una silla de ruedas.

Su padre explicó Star-Telegram que los jueces no le creían cuando intentaba convencerlos de que su hijo no tenía cáncer ni se iba a morir.

"La madre le dijo al juez que en mi última visita le había provocado a mi hijo un paro cardiaco. Y aseguraba que no me preocupaba por él. Me sentía la peor persona del mundo”, narró Crawford.

Debido a estas declaraciones de Bowe, la justicia le prohibió visitar a Christopher en 2012.

Ahora, Christopher está viviendo en una casa de acogida ya que, según los Servicios Sociales, no conoce muy bien a su padre. Crawford lo visita una vez por semana, pero afirma que está luchando para poder llevárselo a vivir con él.

El padre reconoce haber cometido errores durante su “pelea en los tribunales”. Además, ha creado un perfil en Gofundme para recaudar dinero para costearse el proceso legal.