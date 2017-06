WhatsApp es la tercera mayor fuente de noticias del mundo

(El Universal).- La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, se ha convertido en una de las principales herramientas utilizadas por las personas para mantenerse informados en todo el mundo, así lo reveló un estudio realizado por Reuters Institute for the Study of Journalism, el cual abarca un total de 34 países de todo el mundo, así lo indicó el portal Digital News Report.

Sin embargo, aunque la cifra de uso oscila de país a país, su relevancia en zonas en desarrollo es crucial, ya que en EU y en Reino Unido, 3% y 5% de las noticias son consumidas por medio de la app, mientras que en países como Malasia la cantidad asciende al 50%.

Debido a estas cifras, es que actualmente WhatsApp ya ha superado a Twitter, como plataforma para estar al día en el acontecer diario.

Facebook y YouTube aún son las principales fuentes de consumo de información del mundo, con excepción de dos países, Japón y Corea del Sur, naciones que no tienen a Facebook como principal plataforma.

El informe destaca que los usuarios prefieren compartir y comentar de forma privada y en chats reducidos lo que ocurre en el día a día, razón por la cual WhatsApp se postule como una herramienta cada vez más útil para ellos.