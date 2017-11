WhatsApp permitirá grabar mensajes de voz a manos libres

¿Envías mensajes de voz con frecuencia por WhatsApp? ¿Te gustaría poder grabarlos por más tiempo sin necesidad de sostener el botón de la pantalla?

Los mensajes de voz Push to Talk llegaron a WhatsApp en 2013, pero desde entonces, no se ha hecho tanto para mejorar la función. Sin embargo, esto está a punto de cambiar.

Foto: Flickr

Actualmente, para enviar un mensaje de voz en WhatsApp, primero se debe abrir un nuevo chat o conversación actual, mantener presionado el botón del micrófono en la esquina inferior derecha, y comenzar a grabar. Cuando terminas, sueltas el botón y el mensaje se enviara.

Algunas veces este procedimiento es molesto, ya que si se te resbala el dedo puedes desechar tu mensaje justo antes de que lograrás enviarlo.

Foto: Flickr

De acuerdo con un descubrimiento hecho por el miembro de WhatsApp WABetaInfo, la página especializada en liberar noticias sobre los ajuste realizadas en este software, la aplicación de Facebook está planeando revisar esta característica y hacer que sea mucho más fácil grabar y enviar un mensaje de audio con una nueva función llamada “grabaciones bloqueadas”.

Las “grabaciones bloquedas” llegarán en “próximos meses” y cambiarán la forma en la que enviamos audios, ya que al “bloquear”, no tenemos que mantener el dedo en el botón del micrófono en una especie de candado, que medios señalan como una “copia de Telegram”.

Una vez que empiece a grabar un mensaje de audio, se mostrará una interfaz deslizante para el botón del micrófono que, cuando se encienda, bloqueará la aplicación en el modo de grabación. Esto debería permitirle expresar su mensaje sin presionar el botón del micrófono como antes.

Foto: Pexels

Mantener presionado el botón del micrófono para grabar un mensaje de audio en WhatsApp no es una mala idea. Pero, la nueva forma de hacer las cosas debería liberar su mano y la aplicación, para permitirle al usuario hacer otras cosas. Por ejemplo, podría navegar en el chat abierto para identificar cualquier otra información que deba incluirse en el mensaje de voz que se estará grabando a la vez.

Aparentemente, todavía hay algunas restricciones sobre cómo funciona la característica, pero aún se desconoce si esto cambiará en la versión final.

Para empezar, no es posible visualizar archivos multimedia, imágenes o vídeos, cuando se está bloqueado el modo de grabación. Tampoco es posible utilizar el área de texto cuando está en modo bloqueado. Por último, pero no menos importante, está limitado al chat en que se realiza el modo bloqueado, lo que significa que no puede acceder a otros chats de WhatsApp, incluso asi lo desea.

Tal como están las cosas, solo un puñado de aquellos que usan WhatsApp beta pueden aprovechar esta característica. Pero aun asi, es una nueva manera revolucionara de comunicarnos a con nuestro allegados.

Una App en constante evolución

Foto: Wikimedia Commons

WhatsApp siempre busca estar mejorando la calidad y experiencia para el usuario, escuchando sus sugerencias y adaptándose a la demanda. Solo el mes pasado, la aplicación anunció como finalmente se permitiría la posibilidad de eliminar mensajes ya enviados.

La compañía de mensajería instantánea indicó que el emisor tendría hasta siete minutos después de haber enviado el mensaje para borrarlos.

Pero WhatsApp ha recalcado que una vez que haya expirado ese periodo de tiempo, no habrá forma de hacerlos desaparecer de la conversación.

Por su parte, algunos ya señalaron los motivos positivos de esta función: se podrán rectificar errores, evitar discusiones, malentendidos, agredir al destinatario e incluso hasta salvar relaciones.