Talent Land impulsa nuevos talentos mexicanos de la robótica

Guadalajara, Jalisco.- Adolescentes mexicanos se preparan para ser la nueva generación de especialistas en robótica e ingeniería, una vocación que es impulsada en el Talent Land, el evento de innovación y tecnología que concluye hoy en el estado mexicano de Jalisco.

Acaban de dejar la infancia y ya han ocupado los primeros lugares en concursos internacionales. Son adolescentes que aprendieron a programar robots como un juego, pero que se perfilan para ser los próximos innovadores.

Sofía Rosas estudia la secundaria en el colegio Meyalli Educar en Ixtapalucan, Estado de México. Junto a su compañera Natalia Benítez ganó en 2017 el primer lugar del concurso Moonbots, auspiciado por Google.

Explica a Efe que el reto era crear una misión robótica lunar con algún legado que les gustaría dejar en ese cuerpo celeste. Las chicas deseaban preservar toda forma de vida humana y crearon un robot que simulaba la forma en que depositaría en la luna un banco criogénico.

La adolescente de 13 años, que se inició en un curso de verano de robótica, cuenta que esta experiencia le "abrió los ojos" a las posibilidades que esta disciplina ofrece para ayudar a los humanos.

"Me di cuenta que la robótica puede estar en la ciencia, la tecnología y que van de la mano, que con esto podemos ayudar a la raza humana. Eso es importante porque siento que como sociedad tenemos mucho que avanzar y la robótica nos da las posibilidades de innovar", dijo la chica tras su conferencia en el Talent Land.

Rosas aún no está segura de qué carrera va a estudiar; lo que sí tiene claro es que quiere desarrollarse en el campo de la inteligencia artificial.

Diego Preciado ganó el año pasado la medalla de bronce en RoboRave Ibérica, un programa de robótica educativa en España. Con orgullo cuenta a Efe que tras ganar la final regional, la reina Letizia, quien preside el programa, lo invitó mediante una carta a participar en el concurso a nivel Iberoamérica.

A sus 13 años este alumno de la Secundaria técnica 24 en Jalisco ha colaborado en la programación de decenas de robots para competiciones tipo sumo como el que hizo para concursar en el área de niños del Talent Land, además de armar su propia computadora para videojuegos.

Para él crear robots significa "diversión, aprendizaje y experiencia" y la opción de prepararse para un futuro que ya no parece tan lejano.

"Me divierto pero también aprendo porque como algunos dicen este podría ser el trabajo del futuro. Lo que me gusta de cuando programo es que funcione el programa, y si no, que pase algo divertido, porque esto es prueba y error", afirma el joven.