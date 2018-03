¿Hay que cargar la batería del celular o laptop cuando está al 100%?

Ciudad de México. - La polémica se registró en una plataforma de discusión entre los usuarios de teléfonos celulares y laptop, quienes cuestionaban cómo preservar la vida útil de las baterías y que consejos podían obtener de los expertos para evitar la compra de un repuesto de este componente.

La discusión se presentó en la plataforma alfabetadigital.com, en donde varios especialistas de Quora respondieron a decenas de mensajes y que surgió de la siguiente pregunta:

El cuestionamiento llevó a que el experto David Busto, docente en alfabetización digital comentó lo siguiente:

No, no deberías seguir cargándola. Los debates en torno a este tema se generan cuando se confunde el tipo de batería.

Y añade: No alcanzar demasiado a menudo el 100% de carga, desconectar alrededor del 75%. No seguir usando la batería por debajo del 20%. De esta forma, la vida útil de la batería se preservará de manera más equilibrada sin necesidad de cambiarla. Como han comentado, si no la vas a usar, guardar la computadora con un 50/60% de carga es lo más recomendable.