Hoy Marte está más cerca de La Tierra

La Tierra y Marte estarán a solo 35.8 millones de millas (57.6 millones de kilómetros) de distancia este martes. Marte ya está más brillante de lo normal y brillará aún más, y parecerá más grande. Los astrónomos esperan una buena visualización hasta principios de agosto.

Lea también: ¿Vida en Marte? Descubren primer lago de agua líquida

Sin embargo, una masiva tormenta de polvo que actualmente envuelve a Marte está oscureciendo detalles de la superficie normalmente visibles a través de los telescopios. La atmósfera marciana está tan llena de polvo que el rover Opportunity de la NASA no puede recargarse, no hay suficiente luz solar que pueda llegar a sus paneles solares, por lo que ha estado en silencio desde el 10 de junio. Los controladores de vuelo no esperan saber nada de la Opportunity de 14 años hasta que la tormenta calme, y tal vez ni siquiera entonces.

Lea también: El eclipse más largo del siglo

La buena noticia sobre todo el polvo de Marte es que refleja la luz del sol, lo que lo convierte en un planeta rojo incluso más brillante, dijo el astrónomo de la Universidad Widener, Harry Augensen.

"Es magnífico. Es tan brillante como la luz de aterrizaje de un avión", dijo Augensen.

No es tan brillante como Venus, pero aún debido al color rojizo, naranja-ish-rojo, realmente no puedes perderte en el cielo.

En 2003, Marte y la Tierra fueron los más cercanos en casi 60,000 años, 34.6 millones de millas (55.7 millones de kilómetros). La NASA dijo que eso no volverá a ocurrir hasta el 2287. El próximo enfoque cercano, mientras tanto, en 2020, será de 38,6 millones de millas (62 millones de kilómetros), según la NASA.

Los observatorios en todo EU Están organizando eventos de observación de Marte. El Observatorio Griffith de Los Ángeles ofrecerá una vista en línea en vivo de Marte el martes temprano.