3 de cada 10 autos vendidos en EU son de México y Canadá

Ciudad de México. El banco suizo UBS estima que 27% de los vehículos vendidos en Estados Unidos provienen de México y Canadá, además de que 11.7% de las autopartes en unidades fabricadas en territorios estadounidense son de México y 12.7% de Canadá.

México ha demostrado tener mano de obra de alta calidad. (Foto: El Universal)

En su documento titulado ¿Qué podría significar una ruptura del TLCAN para los automóviles? (What could a NAFTA breakup mean for autos?), la institución asegura que los autos y las autopartes son dos de los bienes más importados por Estados Unidos y remover estos artículos del balance comercial podría eliminar por completo el déficit para EU.

El estudio también detalla que el contenido estadounidense en los vehículos comercializados en el vecino país ronda el 43%. De ahí las empresas con el menor porcentaje de contenido de EU son Volkswagen con 17%, BMV con 20%, Hyundai 28%, KIA 28% y Subaru con 32%.

A empresas les favorece armar en México y exportar de este mercado a otros. (Foto: El Universal)

Cabe mencionar que entre las propuestas de EU en la renegociación del TLCAN se incluye un incremento al contenido regional de automóviles del 62.5% a 85%, donde el 50% de ese porcentaje debe ser estadounidense.

Las automotrices más cercanas a alcanzar el 50% de contenido estadounidense son Nissan con 44%, Daimler 45% y General Motors con 48%, mientras que otras ya alcanzan esta participación del 50% como Toyota y Ford, mientras que FCA y Honda superan la cifra con 52% y 58%, respectivamente.

Estados Unidos quiere que más fabricantes de autos regresen a su país. (Foto: El Universal)

UBS destaca que entre las empresas con mayor participación en las importaciones de autos y autopartes dentro del TLCAN como porcentaje de sus ventas se encuentran empresas como Volkswagen y KIA.