$600 millones de dólares perdidos: El mayor robo de criptomonedas de la historia

Estados Unidos.- Piratas informáticos han robado aproximadamente $600 millones de dólares en criptomonedas de una plataforma financiera descentralizada Poly Network, lo que se considera el robo más grande en la historia de la industria.

Una vulnerabilidad en Poly Network permitió el pirata informático hacerse con los fondos, dijo la plataforma el pasado martes, rogando al atacante que devolviera el dinero.

"La cantidad de dinero que pirateó es la más grande en la historia de defi", escribió Poly Network en un boletín que compartió en Twitter y le pide al pirata informático que devuelva el dinero. "El dinero que robó es de decenas de miles de miembros de la comunidad criptográfica... debería de hablar con nosotros para encontrar una solución".

Poly Network instó a los miembros del ecosistema de criptomonedas a "poner en una lista negra" los activos provenientes de las direcciones utilizadas por el atacante para desviar los fondos, que incluían una combinación de varias monedas, incluidos $33 millones de Tether, según el CTO de Tether.

El intercambio de criptomonedas Binance, dijo que estaba "coordinando con todos sus socios de seguridad para ayudar activamente".

Poly Network une las cadenas de bloques de múltiples monedas virtuales para crear interoperabilidad entre ellas.

Cabe señalar que después del ataque de Poly Network, se logró establecer varias direcciones a las que dijo que el atacante podría devolver el dinero y parece que el hacerk está cooperando:

A las 7:47 am ET del miércoles, dijo que Poly Network había recibido alrededor de $4.7 millones de vuelta. No quedó claro quién esta detrás del hackeo o por qué se devuelve el dinero.

Carta de Poly Network pidiendo al hacker que regrese el dinero / Foto: Captura

Los reguladores han aumentado su escrutinio de las plataformas criptográficas a medida que los inversores invierten miles de millones de dólares en monedas digitales.

La senadora Elizabeth Warren le pidió recientemente al presidente de la SEC, Gary Gensler, que investigara la capacidad de la SEC para supervisar el comercio en plataformas criptográficas.

Gary Gensler dijo la semana pasada que en este momento, los inversores que utilizan estas plataformas no están adecuadamente protegidos.