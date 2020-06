7 consejos para mejorar tu economía después de la cuarentena por Covid-19

CDMX.- Eventualmente la cuarentena por coronavirus en la que ahora nos encontramos llegará a su fin y poco a poco iremos retomando las actividades que solíamos llevar a cabo de manera habitual, sin embargo, eso no debe ser traducido en compensar las compras de productos y servicios que dejamos de realizar durante nuestro confinamiento, es tiempo de repensar el manejo de nuestras finanzas.

Por lo anterior, los siguientes consejos resultarán efectivos para administrar de manera correcta tus ingresos.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Ubica tu situación financiera

Ya sea con papel y pluma o a través de la computadora, registra tus ingresos, gastos y deudas de manera consciente para que conozcas en qué se te va el dinero. Una vez que tienes esta visualización te será más fácil determinar qué gastos debes mantener y cuáles debes eliminar para comenzar a ahorrar.

Revisa los servicios domiciliados

Aunado al punto anterior, no olvides examinar por completo tu estado de cuenta, ya que en ocasiones los servicios domiciliados no los tenemos presentes. Conviértete en un consumidor más analítico, fíjate en los beneficios que brindan tus servicios, tarjetas o seguros contratados para que no pagues doble y puedas aprovechar lo que te ofrecen.

¡Por favor! ¡Ahorra!

¿Te es conocida la frase “nunca es tarde para comenzar a ahorrar”? Pues es muy cierta, no importa tu edad o a qué te dediques, siempre es buen momento para destinar un porcentaje de tus ingresos a la creación de una reserva económica. Te sugerimos plantear una meta financiera con una cantidad y fecha establecidas para que de ese modo sepas qué cantidad monetaria destinar.

Gastos hormiga

Después de la pandemia es claro que tendremos una consciencia más clara al respecto de los gastos que realizamos, quizá el café que nos cuesta 40 pesos ya no nos resulte tan necesario; cuando realizamos este tipo de compras, olvidamos que el dinero que estamos gastando puede ser el que ocupemos para completar el pago de la renta o el servicio de internet que es necesario para nuestro día de home office. Con esto no queremos decir que te prives de darte tus pequeños placeres, sino de hacerlo moderadamente.

Modera el uso de tarjetas de crédito

El sueldo es una cosa y el límite de la tarjeta de crédito es otra. Esta última no es un activo que se sume a tus ingresos, por lo que es preferible sólo utilizarla para obtener beneficios a largo plazo, y no para compras de consumo inmediato o que caduquen antes de que termine el plazo de pago. No te endeudes, considera que pagar el celular de moda a 24 meses, cuando éste tiene vida aproximada de un año, te compromete por más tiempo del que podrás disfrutarlo.

Comienza a invertir

Si bien ahorrar es una buena forma de cuidar tu capital, invertirlo de manera inteligente trae verdaderas ganancias. Puedes hacerlo directamente, investigando los mercados, analizando las valoraciones y tomando tus propias decisiones sobre dónde colocarlo o, si lo prefieres, te invitamos a asesorarte con una entidad financiera como Principal para que te ayuden a hacerte partícipe de un Fondo de Inversión, herramienta con la que es viable hacer crecer tu capital y mejorar tu estabilidad económica. Por si fuera poco, con dicha institución tienes el beneficio de acumular Puntos Premier.

Aprovecha las recompensas

Numerosos establecimientos te permiten acumular un porcentaje de tus compras en puntos, descuentos o dinero, esto es algo importante a considerar ya que estos beneficios también son una alternativa de ahorro. Programas de recompensas como Club Premier son una buena forma de generar Puntos por tus compras diarias para después utilizarlos en viajes o experiencias sin desembolsar directamente de tus ingresos.

También puedes leer:

Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, da positivo a Covid-19

Enrique Alfaro presume baja de delincuencia y Coronavirus en Jalisco