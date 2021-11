8 de cada 10 empleados manifiestan no querer retornar al trabajo presencial

Entre los hallazgos del estudio, se estima que de las empresas que buscan flexibilizar sus posiciones, el 36 por ciento planea impulsar el tiempo flexible de entrada y salida, 29 por ciento implementar las horas flexibles, 27 por ciento no planea ofrecer ninguna de estas opciones de flexibilidad.

Por lo que 8 de 10 personas quieren un mejor balance de vida y carrera profesional, mismos colaboradores concuerdan, en lograr post pandemia conservar su trabajo, mantenerse saludables, aprender y seguir desarrollando habilidades, pero no volver a la antigua forma de trabajar.

México.- Después de los cambios en las jornadas laborales que provocó la pandemia en la actividad empresarial, 8 de cada 10 empleados manifestaron no querer volver a la antigua forma de trabajo que desarrollaban antes de la llegada del covid-19, esto de acuerdo con el estudio “Lo que los trabajadores quieren” de ManpowerGroup.

