A casi 3 años de gobierno de AMLO, en México todavía prevalece problema de pobreza: CCE

México.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que en México sigue prevaleciendo los problemas de pobrezas, así como la carencia de movilidad social, los cuales se tenían al comienzo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

No pocos analistas y economistas han apuntado que, a pesar de los programas sociales establecidos por el gobierno de la Cuarta Transformación, los índices de pobreza y pobreza extrema en la república mexicano no han disminuido, sino que, por el contrario, estos han aumentado a raíz de la pandemia de Covid-19.

Durante su participación en la EGADE Bussines School de Guadalajara, el titular del CCE, Calos Salazar Lomelín, recordó que antes de que entrara la nueva administración federal se había señalado que el país era inseguro y que, por ello, requería una gran transformación.

“Lamentablemente éste diagnostico, que yo creo que es cierto, se ha traducido en soluciones que no necesariamente nos llevan a resolver la problemática que tenemos; seguimos nosotros con la misma problemática que teníamos al inicio de esta administración, no hemos resuelto el problema de movilidad social, no hemos resuelto el problema de pobreza, más bien ha crecido, no hemos puesto vehículos para el crecimiento”, observó.

Indicó que, a pesar de dicha lectura, durante los casi tres años del régimen obradorista los mismos problemas que se tenían antes siguen igual de presentes, pues el diagnostico que se hizo no se tradujo en soluciones para dichas problemáticas.

Salazar Lomelín expuso que si se pone en la balanza lo que ha crecido México en 2018, 2019, 2020 y 2021, y se hace un balance promedio del crecimiento de cada uno de esos años, se obtiene una tasa negativa promedio anual de aproximadamente 4.4%.

El titular del organismo señaló que si bien parte del decrecimiento fue ocasionado por la emergencia sanitaria, apuntó que a pesar de esta otros países no tuvieron un resultado economico tan bajo como México.

“Claro, una parte lo explica la pandemia, pero como yo digo siempre, hay países que estuvieron en la pandemia y no tienen un resultado económico de crecimiento. Necesitamos crecer evidentemente para poder solucionar nuestros problemas sociales, necesitamos orientar mejor nuestros recursos, necesitamos de alguna manera tomar las mejores decisiones”, sostuvo.

Enfatizó que para solucionar los problemas de pobreza de la nación hace falta que el país crezca, así como orientar de mejor manera los recursos públicos que capte el gobierno federal.