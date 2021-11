¡A esperar! Se viene la "tercera ola" de escasez de citas ante el SAT para 2022

Además de los mayores de 18 años que tendrán que inscribirse obligatoriamente en el RFC a partir de enero próximo, los adultos mayores que no se habían registrado ante el SAT también tendrán que hacerlo, lo que dificultará aún más la tarea de conseguir cualquier tipo de citas ante el SAT.

A esto se suma la inscripción obligatoria al RFC para todos los mayores de edad del país que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2022, aun si los jóvenes no perciben ingresos o realizan actividades económicas, advirtieron a Expansión representantes del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana (CNCPM) del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.