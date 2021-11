AMLO anuncia rescate de otra refinería de PEMEX: solo hay reserva de gasolina para 10 días, dice

Ciudad Madero, Tamaulipas.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sigue firme en cumplir la promesa que hizo en campaña: lograr la autonomía del país en combustibles, por ello hoy anunció obras para rescatar la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas, además anunció que pronto se retomará la construcción de la refinería de Tula, Hidalgo.

"El objetivo fundamental es ya no vender petróleo crudo al extranjero...sino procesar en nuestro país toda la materia prima. Todo el petróleo crudo transformarlo, refinarlo, para que dejemos de comprar la gasolina en el extranjero y logremos la autosuficiencia porque eso es más seguro, es un asunto de seguridad nacional", dijo hoy AMLO frente a empleados de la refinería que tiene PEMEX en Ciudad Madero.

El titular del Gobierno de México explicó que la importancia de continuar con este proyecto radica en que el país únicamente tiene una reserva de gasolina para diez días y "sería un caos" si los gobiernos extranjeros decidieran algún día no vender combustible a la nación.

Para evitar este panorama catastrófico, dijo es necesario rehabilitar las refinerías existentes y promover la construcción de dos más: Dos Bocas y Tula.

Además, AMLO resaltó otros beneficios que trae el rescate de las refinerías:

"Procesar aquí la materia prima significa trabajo para los mexicanos y también ahorros... Ahora hay crisis porque ha aumentado mucho el precio del flete... es mucho mejor producir en el país lo que consumimos y no traerlo", añadió.

Lee más: Devuelven trece piezas precolombinas a Guatemala y México

El presidente de México aprovechó su visita a la refinería de Ciudad Madero para hablar a los empleados de PEMEX sobre la seguridad laboral que van a tener, pese al intento de cambios en sus contratos.

"No va haber despidos, no se les va a mutilar su contrato colectivo, se van a jubilar a la edad que está pactada en el contrato no como querían hacerlo de aumentarles la edad de jubilación, eso no, y vamos a procurar también que haya democracia sindical", dijo frente al director de PEMEX y al secretario de Hacienda, quienes le acompañaban.