AMLO entienda la importancia de la banca en México, destaca la ABM

México.- La Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que el discurso que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en la inauguración de la 85 Convención Bancaria demuestra que el mandatario federal reconoce la importancia del sector financiero.

El día de ayer, jueves 24 de marzo, el presidente López Obrador participó en el evento inicial de la 85 Convención Bancaria que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero, donde instó a los bancos que operan en el territorio nacional a otorgar créditos al campo y a la ciudadanía que más lo requiere.

Tras la clausura del evento, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, aseguró que el titular del Poder Ejecutivo Federal entiende la importancia de la banca en México.

"El Presidente entiende a la banca, entiende que es una industria importante y relevante que podemos apoyar el crecimiento económico, es muy positivo", expuso el líder bancario.

En este sentido, Becker destacó la apertura mostrada por el jefe de Estado mexicano para que el sector financiero siga siendo un potencial de crecimiento para la economía nacional con dimensión social.

"En la medida en que la banca sigue siendo un avance incluyente con dimensión social creo que tendremos capacidades de buenos actos y sentido es muy satisfactorio. El Presidente se comprometió a no hacer alguna forma de legislativo y lo he respetado. Y creo que lo va a seguir haciendo es un elemento importante. Tiene una gran apertura para que la banca sigue siendo un potencial de crecimiento", sostuvo.

En tanto, en relación al paquete de créditos para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) de 10 mil millones de pesos, anunciado en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el presidente de la ABM dio a conocer que este se dispersará durante todo este 2022.

El programa de apoyos ya está prácticamente formalizado, sólo hay que esperar algunos detalles, pero esperemos que oficialmente anunciamos un lanzamiento en no más de cuatro semanas. Habrán algunas modificaciones temporales regulatorias que están definidas y las haremos saber", detalló.

Por su parte, sobre la disculpa que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador al Banco de México (Banxico), tras haberse adelantado al anuncio del incremento a la tasa de interés avalado por la Junta de Gobierno del Banco Central, Becker Feldman sostuvo que dicha acción habló muy bien del mandatario federal.

"Que pida perdón es expositivo, yo creo que simplemente nos confirma que los hombres capaces tienen la capacidad de rectificar, me parece que es muy importante y habla muy bien del Presidente. No tendrá que haber alguna sanción, él reconoció que cometió un error y pidió una disculpa. Me parece que no se puede pedir más que eso", indicó.