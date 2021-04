AMLO estima que envío de remesas a México rompa récord en marzo con más de 4 mil millones de dólares

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estimó que las remesas enviadas a México durante marzo rompan un nuevo récord, con alrededor de 4 mil 128 millones de dólares que los paisanos enviaron a sus familias.

Durante La Mañanera de este 28 de marzo, AMLO destacó que hay buenos pronósticos para el envío de remesas a México, que han presentado un notorio crecimiento en lo que va del año, superando lo captado durante los primeros tres meses de 2020.

Los pronósticos que tenemos sobre remesas es que van a continuar llegando, es muy probable que para marzo volvamos a romper récord, que vamos a captar más de 4 mil millones de dólares", adelantó.

Tras resaltar que los paisanos migrantes en Estados Unidos han sido "muy solidarios" enviando remesas a sus familias, AMLO mostró una tabla sobre los montos captados por concepto de remesas durante el año pasado y lo que va de 2021.

En la imagen se aprecia que durante 2020 en total se enviaron al país 40 mil 606 millones de dólares en remesas, un récord histórico, con marzo como el mes de más ingresos, ya que en ese periodo ingresaron 4 mil 45 mdd.

Sin embargo, el presidente de México prevé que para marzo de este año la cifra aumente, ya se estima que se enviaron remesas por 4 mil 128 millones de dólares, lo que representa un 2% más que el récord alcanzado durante el mismo mes del año anterior.

Nuestra proyección es que vamos a estar ligeramente arriba del mes que más remesas recibimos del año pasado, mínimo estamos calculando un 2%, a ver qué pasa".

Por otra parte, en enero y febrero también se rompieron récords en el envío de remesas a México, pues durante el primer mes de 2021 fueron enviados al país 3 mil 298 millones de dólares, 26% más que el mismo mes del año pasado, y en febrero llegaron mil 174 mdd, es decir, 16% más que el segundo mes de 2020, según datos del Banco de México (Banxico).

En la tabla se muestra la candidad de dólares que enviados en remesas a México durante 2020 y lo que va de 2021. Imagen: Captura de YouTube

"Nuestros paisanos migrantes han sido muy solidarios, muy afectuosos con sus familias en México y también muy buenos ciudadanos, porque en los momentos más difíciles es cuando más nos están ayudando", apuntó AMLO.

El peso mexicano no se ha depreciado

El mandatario también destacó que el peso mexicano no se ha depreciado durante su gobierno, y que "e de las monedas más fuerte del mundo", aunque reconoció que la deuda sí aumento en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), lo que se debió a la caída de la economía que provocó la pandemia.

Para comprobarlo, mostró una gráfica con la variación del tipo de cambio respecto al dólar estadounidense por divisas, en la que se observó que el peso mexicano presenta una variación de apenas el 2.2%, en contraste con el real brasileño, cuya variación fue de -36.2%, y el franco suizo, con 8.8%.

"Este es el comportamiento del peso desde que llegamos a la presidencia, no sólo no se ha depreciado sino se ha apreciado, no ha habido devaluación, al contrario", resaltó AMLO.