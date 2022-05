Abbott asegura que escasez de leche de fórmula no se volverá a repetir

Estados Unidos.- La empresa Abbott Laboratories presentó sus excusas ante el problema de la escasez de leche de fórmula para bebés que ha registrado el mercado de Estados Unidos durante los últimos meses.

En este sentido, la compañía especializada en alimentos aseguró a los padres de familia en el territorio estadounidense que en un futuro esta misma problemática no se volverá a repetir.

"Lo sentimos profundamente y nos comprometemos a asegurar que una escasez como esta no se vuelva a repetir", manifestó Christopher Calamari, director ejecutivo de Abbott Nutrition.

Pese a que desde finales de 2021 el mercado estadounidense comenzó a registrar falta de leche de fórmula para lactantes, no fue sino hasta los primeros meses del año en curso cuando el problema de agudizó, lo que ha llevado a los padres de familia a recurrir a diversos medios para adquirir el alimento para sus hijos.

Durante una audiencia frente a una comisión del Congreso estadounidense, Calamari hizo hincapié en que a Abbott le tomará tiempo volver a adquirir la confianza de las familias en la nación norteamericana, al tiempo que afirmó que la multinacional está haciendo todo lo posible por resolver la crisis.

Debido a las problemáticas de aprovisionamiento y de mano de obra vinculadas a la pandemia de Covid-19, desde hace meses Estados Unidos ha tenido que hacerle frente a la falta de leche en polvo para bebés.

La escasez de dicho alimento para infantes se agudizó tras que el pasado mes de febrero del presente año se cerrara una de las plantas de Abbott Laboratories en el estado de Michigan, ello luego de un retiro masivo de productos sospechosos de haber ocasionado la muerte de menores de edad.

Sobre la fabrica de Abbott, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), dio a conocer que, tras las inspecciones y análisis hechos a la misma, se concluyó que la empresa tenía un débil esquema de seguridad para la fabricación de las leches de fórmula para bebés.

No obstante, Calamari remarcó que su creencia sigue siendo que no hubo ninguna prueba concluyente que vinculara los productos de la compañía con las enfermedades y muertes de infantes por la bacteria cronobacter sakazakii, hallada en la fábrica localizada en Sturgis, Michigan, insistiendo que las muestras de estas "no provenían de zonas en contacto directo" con el alimento para lactantes.