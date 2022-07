Actriz Veronica Bravo denuncia en redes a BBVA por el robo de "Los ahorros de toda su vida"

A través de sus redes sociales, la actriz Verónica Bravo fue víctima de varios delitos, pues en tan solo unos minutos a la mujer le robaron su teléfono celular y posteriormente accedieron a sus cuentas, robándole los ahorros de toda su vida, además señaló que ninguna autoridad a las que acudió, ninguna le brindó solución al problema.

La mujer señaló que el robó se efectuó a finales del mes de junio en donde añadió ”Me robaron el celular, entraron a mi app y me robaron mi dinero sin tener mis contraseñas. Metí reclamos al banco, a la Condusef y a la fiscalía, la única respuesta de su parte es que es improcedente. Estoy muy inconforme, pues la falta de seguridad fue suya”, escribió.

Luego de diez días que la actriz mexicana compartiera la situación de la que había sido víctima, Bravo señala que no ha habido respuesta por parte de ninguna autoridad, y señaló que no descansaría hasta que los usuarios de BBVA sepan lo sencillo que es hackear las cuentas y el riesgo en que se encuentran.

“Este video es el cumplimiento de la advertencia que les hice. Voy a agotar todos mis recursos mediáticos para que todos los usuarios de BBVA Bancomer sepan que la aplicación es fácil de usar, pero no es nada segura, y no sólo eso, BBVA se burla de la confianza que los usuarios tenemos en ellos”, explicó en una grabación.

Cabe resaltar que, en sus sitios oficiales, la institución bancaria de BBVA ha señalado que, en caso de extravío o robo del celular, el dinero está a salvo, sin embargo, esto no fue lo que le sucedió a la actriz Verónica Bravo.

Te recomendamos leer:

“El celular no guarda información alguna de las operaciones y la persona que lo tenga no puede realizar ninguna transacción ni ver información de tus cuentas porque no tiene tu contraseña de acceso. Además, puedes suspender o cancelar el servicio en Línea BBVA opción 4-2 y darlo de alta en el nuevo equipo”.