Aeroméxico no cobrará equipaje de mano en tarifa básica; llega a pacto con Profeco

México.- Tras el llamado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la aerolínea Aeroméxico no cobrará el equipaje de mano a pasajeros, mientras que Volaris y Viva Aerobús fueron sancionadas por dicha tarifa.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, dio a conocer el jueves que Aeroméxico incluirá equipaje de mano de 10 kilogramos en su tarifa básica sin cargo extra.

El funcionario agradeció a la aerolínea su "sensibilidad" para acatar el exhorto realizado por la propia Profeco en días pasados, considerando el cobro del equipaje de mano como una "práctica abusiva".

"En lo sucesivo, @Aeromexico incluirá en su tarifa más baja o básica, equipaje de mano de hasta 10kg sin cargo extra para el consumidor. Agradezco la sensibilidad de la empresa para rectificar una práctica que era lesiva para los consumidores", dice el mensaje de Sheffield en Twitter.

A su vez, Profeco emitió un comunicado informando que al inicio del Buen Fin 2021 concilió con Aeoroméxico reclamos de algunos consumidores contra el cobro de equipaje de mano en la tarifa básica.

"Con ello, a los consumidores con boleto comprado en tarifa básica se les permitirá abordar con una pieza de equipaje, y en breve la aerolínea modificará en su portal web de ventas los términos de su tarifa", explicó la dependencia.

Previamente, la Profeco había exhortado a Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús a dejar las "prácticas abusivas" e incluir equipaje de mano en sus tarifas básicas.

Aunque Aeroméxico acató el llamado, no fue así con Volaris y Viva Aerobús, por lo que la dependencia les colocó sellos de suspensión en los aeropuertos de San Luis Potosí y Puerto Vallarta.

La Profeco aclaró que esta medida precautoria implica el inicio de procedimiento de infracción a la Ley, pero no se suspenderá la venta de boletos para no afectar a los consumidores.

El cobro de equipaje de mano en la tarifa básica se considera una falta a los intereses y derechos de los consumidores, pues el artículo 47 Bis, fracción IX, tercer párrafo de la Ley de Aviación Civil, establece que: "el pasajero podrá llevar en cabina hasta dos piezas de equipaje de mano. Las dimensiones de cada una serán de hasta 55 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho por 25 centímetros de alto, y el peso de ambas no deberá exceder los diez kilogramos".

Inicia Buen Fin 2021 con pocas reclamaciones

Por otra parte, la Profeco destacó que durante el inicio del Buen Fin 2021 recibió solamente 40 reclamaciones, de las cuales 31 fueron conciliadas y las otras se encuentran en trámite.

Detalló que Walmart y Liverpool fueron los proveedores con mayor cantidad de reclamaciones, con cinco cada uno; seguidos de Sam's Club, con cuatro; Volaris y Soriana, con tres, y Viva Aerobús, con dos.

Las ciudades con mayor número de reclamaciones fueron Guadalajara, Puerto Vallarta, Culiacán y Chihuahua, con tres cada una.

Los motivos de las reclamaciones fueron: no respeta el precio anunciado (con 9), cargos adicionales no autorizados (con 8), incumplimiento de promoción (con 5), incumplimiento de oferta (4), no respeta meses sin intereses (3), entrega de producto dañado (2), no informa términos y condiciones (2), negativa a cancelación de compra (2), negativa a la entrega (1) y negativa a la venta de productos en existencia (con 1).