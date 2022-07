Afore: ¿Qué pasa si no te registras como un trabajador formal?

Los empleados que se encuentran en un sistema formal del país, cuentan con la prestación de acceder a una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), las cuales permiten que los empleados mantener una administración de capital para el retiro de los empleados.

Cuando eres un trabajador formal es tu patrón el encargado de inscribirte a una Afore; en caso de que no sea así la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) te asigna una de forma automática. Sin embargo, en caso de que el trabajador formal no se hace cargo de esta cuenta y no realiza su registro correctamente puede generar algunas consecuencias negativas.

De acuerdo a las autoridades, las consecuencias de no mantener al tanto de tu cuenta, ya sea la asignada por el patrón o por la Consar, debido a que no estarán enterado de los movimientos dentro de tu Afore, además de que no podrás recibir ningún estado de cuenta de la misma.

Además, si tu cuenta permanece dos años en la Afore que se te asigno y no has solicitado el registro en la Afore de tu elección, la Consar reasignará tu cuenta a la Administradora que tenga mayos desempeño; sin embargo no recibirás los beneficios que implica registrar tu propia cuenta Afore, los cuales son:

Que tu cuenta de ahorro no tenga registrados los datos necesarios para realizar trámites de pensión, de retiro de recursos o solicitar un crédito de vivienda.

El envió cuatrimestral de tu estado de cuenta.

Las aportaciones voluntarias a tu cuenta Afore, mediante las cuales puedes incrementar tu patrimonio y generar mayor ahorro para tu retiro.

Te recomendamos leer:

Para poder gozar de todos estos beneficios y poder tener un mejor control sobre tu cuenta, es importante que solicites tu registro formal dentro del Afore que se ha sido asignada, o bien la que pueda ser de tu elección.

Es importante que, si eres un trabajador formal y no sabes a qué Afore perteneces, es importante que conozcas la Administradora que cuida tus recursos y en caso de que quieras cambiarla, acudas a cambiarla o lo realices desde el AforeMovil para que puedas hacer el cambio a donde mejor te convengan.