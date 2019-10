Agricultores de Sinaloa lamentan que EU no cumpla con acuerdo

Sinaloa.- Es reprobable el planteamiento de Estados Unidos para reabrir una posible investigación al tomate mexicano, lamentó Enrique Rodarte Espinoza de los Monteros, dirigente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC).

El líder de los agricultores comentó que ya se tenía un acuerdo, por lo que deben de respetar el que ya quedó formalizado. “Ya se había llegado a un acuerdo, el acuerdo al que se había llegado había sido que ellos pusieron todas las reglas y prácticamente el acuerdo lo escribieron ellos solos”.

No cumplen

Lo único que se planteó de la parte mexicana, es que se iba dejar de cobrar el 17.56 por ciento que se estaba cobrando; sin embargo, todo lo demás planteado se dejó como el Gobierno de Estados Unidos expuso.

El dirigente de la AARC, dijo que eso se malinterpreta como una cosa política, ya que les faltó tiempo para poder aprovechar la situación de forma mediática y política para el bien de Estados Unidos. “Yo no le veo otra lógica, otra razón se me hace muy mal de su parte, que habiendo firmado un acuerdo no lo respeten, ya al tiempo se estén rajando”.

Detalló que se seguirá buscando y gestionando en todas las instancias para que no salgan perjudicados. Mencionó que esa situación no es favorable para el campo mexicano y no es de una forma legal, ya que no cumplieron con su palabra.

Mejor calidad

Espinoza de los Monteros dijo que el tomate mexicano, comparado con el de Florida, tiene mejor calidad, ya que es un tomate que madura en la planta, con mucho más sabor y características. Por lo que a un producto de tan buena calidad no hay manera de desprestigiarlo.

El dirigente dijo que el mercado prefiere el tomate mexicano, por lo que el país vecino lo reciente y no halla de qué forma deje de estar en la primera opción de los consumidores. Estarán muy atentos y de necesitarlo, buscarán el apoyo del Gobernador de Sinaloa.