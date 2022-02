¡Aguas! Profeco retirará del mercado mexicano marcas de mezcal por incumplir con las normas

México.- Este jueves, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sometió a diferentes marcas de mezcal que se comercializan en la república mexicana a un análisis de laboratorio, como resultado de ello, la dependencia federal procederá con el retiro de algunas presentaciones por incumplir con lo indicado en sus etiquetas.

En entrevista exclusiva con Milenio, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, dio a conocer que, en la edición del mes de marzo de la Revista del Consumidor, se dará cuenta del estudio que el organismo realizó sobre 36 marcas de mezcal que se venden a lo largo y ancho del territorio nacional.

En este sentido, el funcionario detalló que incluso hubo una marca de dicho destilado que no cumple con las normas para considerarse mezcal, de ahí que la dependencia federal procederá con el retiro de este.

Adelantó que la situación que se presentó con la marca Gusano Rojo es tan grave que el proceso contra la misma, además de consistir en el retiro de sus productos de los establecimientos donde se comercializa, terminará en contra del Consejo Regulador del Mezcal por haber autorizado la venta de un producto que no cumple con la norma.

“El más grave que detectamos, que incluso, a ese lo vamos a sacar del mercado, es un mezcal muy famoso que se llama Gusano Rojo, este no cumple con las especificaciones de la norma oficial para hacer mezcal. No es mezcal, casi es, pero no, porque no cumple con la norma. Este sí se pasaron de rosca... iniciamos los procedimientos en contra de ellos, y va a terminar en un procedimiento en contra del Consejo Regulador del Mezcal por haber dado la autorización de un producto que no cumple”, refirió.

Por su parte, Sheffield Padilla informó que, además, en el estudio de laboratorio al que sometieron a las 36 marcas de mezcal detectaron 4 marcas que daban menos contenido del referido en sus etiquetas.

El titular de la Profeco puntualizó que las marcas Mezcal Amarás, Mezcales de Leyenda, Mezcal 1903 y Mezcal Alacrán son las que ofrecen hasta 5% menos destilado de agave del que refieren en sus empaques.

“Estos cuatro estaban dando menos contenido del que debían de dar, la botella señala el contenido, y no tiene eso, es hasta 5 por ciento menos, pero está por arriba de lo permitido como margen de error. A estos se les sancionará”, indicó.

En tanto, hizo de conocimiento público que las marcas Mezcal 1903, Apaluz y Kilometro 70 contienen menor grado de alcohol del que dicen tener, asegurando que se trata de una falla grave.

Por último, el procurador federal hizo un llamado a que se le debe prestar mayor atención, “porque estas bajas en el volumen de alcohol y de contenido reflejan el poco control que se tiene en la producción”, enfatizó.