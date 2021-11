Aguinaldo: Cuándo y cuánto puedo solicitar de esta prestación para los empleados

Cada vez más cerca de la época decembrina, los empleados comienzan a solicitar a los empleadores el pago por su prestación de Ley conocida como 'Aguinaldo', la cual remunera el tiempo laborado durante todo el año y que si te encuentras en un empleo formal, tu patrón deberá entregarte antes de la fecha límite.

El aguinaldo es un pago que corresponde a todos los trabajadores, sin embargo, muchos desconocen cuánto es el pago que deben recibir por este pago, aquí te compartiremos cuánto y cuál es el monto que deben entregarte antes del 20 de diciembre.

De acuerdo a una nota que compartió el periódico Reforma, Álvaro Mendoza Martínez, un litigante en materia laboral, aseguró que esta prestación debe entregarse a todos los empleados sin excepción y sin que influya el giro de la empresa en la que trabajen, asimismo, confirmó que este pago debe efectuarse antes del 20 de diciembre de cada año.

Te puedo ayudar: Coparmex propone aumentar salario mínimo a 172.85 pesos en 2022; la meta es 228. 75 pesos para 2024

"De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo en su Artículo 87, donde establece que todos los trabajadores tendrán derecho a recibir, cada año, un aguinaldo que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, como mínimo", dijo el experto.

Es importante resaltar que algunos empleados, como funcionarios públicos o de diversas empresas, han recibido esta prestación desde el mes de noviembre debido a que se presentan promociones en diferentes tiendas, lo cual es permitido por la Ley.

Asimismo, el experto resaltó que este pago no puede efectuarse mediante un regalo o despensa, sino que debe entregarse tal cual en un monto de dinero y debe entregarse sin falta antes de la fecha ya señalada, o puede ser motivo de sanción de parte de las autoridades.

Cabe agregar que en caso de que el pago no sea entregado en tiempo y forma, los empleados pueden acudir a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, y presentar una queja contra el patrón o la empresa, esto con el objetivo de que se llegue a un acuerdo entre empleador y empleado.

Ante una falta de acuerdo o resolución, el proceso puede llevar a una demanda y por consecuencia que la empresa o patrón reciba una multa en caso de que sean más casos similares en la empresa.

"Es común que el patrón no tenga la solvencia económica para el pago completo en una exhibición de aguinaldo y puede darse el problema que no se les paga completo, pero una vez platicado se paga el resto de forma posterior (...) la consecuencia es que puede ser demandado por el trabajador, si la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realiza una inspección del trabajo y se percata que los trabajadores no han recibido sus prestaciones podría imponer una multa", explicó.

El experto señaló que el pago del aguinaldo es calculado de acuerdo con los días trabajados, en caso de tener un año en la empresa, le pertenecen mínimo 15 días de salario, sin embargo, hay empresas que ofrecen un aguinaldo de 20 a 30 días de salario mínimo.

Te puede interesar: Conacyt ratifica a Romo Tellaeche al frente del CIDE; estudiante tomas el campus

Si una persona laboró 160 días y tenía un sueldo de 12 mil pesos al mes. Si la empresa decidió finalizar el contrato entonces le correspondería de aguinaldo 2 mil 630 pesos.

12,000 entre 30= 400 pesos

400 pesos x 15 días de aguinaldo= 6 mil pesos

6,000 entre 365 días del año= 16.43 pesos

16.43 pesos x 160 días laborados= 2 mil 630 pesos

Por otra parte, en caso de que el empleado tenga menos de un año trabajando para la empresa, este tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del mismo, esto conforme al tiempo trabajado.