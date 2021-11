¡Ahora bóxers!, Profeco sacará del mercado marcas por no tener calidad

México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sacará del mercado tres marcas de boxers ya que no cumplen con la información de calidad que viene descrita en el empaque del producto, esto luego de que analizaron catorce marcas diferentes.

En la Revista del Consumidor la Profeco publicó un estudio que le realizó a 20 modelos de catorce marcas diferentes que supuestamente estaban hechos 100 por ciento de algodón y otros con fibras sintéticas artificiales y algodón.

De las catorce marcas, la Profeco identificó que tres marcas incumplen con la norma ya que el porcentaje de sus fibras difieren más del tres por ciento del valor que tienen marcado en su etica.

Leer más: Para no engañarlos y estar tranquila, mujer vive con su esposo y su amante

Las marcas que no cumplen con lo que dicen son: George, Zaga y Skiny, todas de origen mexicano, mientras que Dockers, Fruit Of The Loom, George y Polo presentaron un defecto menor en cuanto a los acabados de tela y confección.

Leer más: "Déjalo morir, luego te hago otro": mata a su hijo e impiden que le salven la vida en Guanajuato

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también dio a conocer las marcas que resultaron con una calidad excelente, muy bueno y bueno, lso cuales son: Wilson, Levi's Boxer Brief Lubs, Fruit Of The Loom Bóxer Ajustado, Twins Biker Lunares, Everlast Biker Largo, Weekend, Hanes, Rinbros y Puma.