Ahora puedes pagar tus impuestos del SAT en meses sin intereses; conoce más sobre esta opción

El periodo de la Declaración Anual para las personas físicas se efectúa del 1 al 30 de abril del año en curso, resulta que ciertos contribuyentes deben pagar importes adicionales al que se retira mes con mes del dinero que se recibe.

La situación antes descrita, no es limitativa a la declaración anual, puesto que, si se tiene alguna otra obligación fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en caso de no haberla cumplido este pudiera tener alguna otra deuda por alguna declaración que no hubiese sido pagada.

Es importante que los contribuyentes no dejen pasar los adeudos que mantienen con el SAT, debido a que la autoridad tiene cada vez mayor injerencia en la vida cotidiana de los usuarios, por lo que tiene capacidad de mandar a una persona a Buró de Crédito o simplemente multarlo por el incumplimiento de una deuda u obligación fiscal.

Es importante que los contribuyentes sepan que existen diversas facilidades que están contenidas en el Código Fiscal de la Federación (CFF), es el cual facultad al SAT para autorizar el pago de las deudas, ya sea en parcialidades o de forma diferida, siempre y cuando contribuyente quien solicite la forma de paga.

Elegir alguna de estas formas de liquidar el pago de impuestos ante el SAT, que se deben tomar en cuenta, siendo la primera de ellas, tomar en cuenta de los pagos diferidos no puedan exceder 12 meses y que los pagos en parcialidades no pueden exceder 36 meses.

Para llevar a cabo la solicitud de pago en parcialidades o de forma diferida, el contribuyente que quiera acogerse a este beneficio deberá atender a lo plasmado en la ficha de trámite “103/CFF Solicitud de autorización para pagar adeudos en parcialidades o diferido”.

Esta debe quedar establecida en los pasos a seguir para presentar la solicitud, ya sea a través del portal web del SAT o mediante una ventanilla oficial, así como la información mínima con la que se debe contar, misma que deberá ser entregada a la autoridad en un escrito libre y debidamente firmado por el contribuyente, debe contener los siguientes datos:

Nombre del contribuyente

Domicilio fiscal

Clave del RFC

Domicilio para oír y recibir notificaciones

Señalar la autoridad a la que se dirige

El propósito de la promoción

Dirección de correo electrónico

Es importante que quien realice el escrito para la autoridad fiscal cuente con conocimientos fiscales que permitan transmitir con precisión a la autoridad fiscal, razones por las cuales un contribuyente busca lograr un beneficio del diferimiento o el pago en parcialidades.

Aunque este trámite pudiera parecer a cualquier compra realizada con tu tarjeta de crédito, en el caso de este beneficio deberás tener formalidad establecida por el CFF, pues exigen el pago del 20 por ciento del crédito fiscal que fue presentado en la declaración, por lo que, de entrada, deberás emitir un pago inicial.

En el caso de las parcialidades, el procedimiento señala que se pagará el 80 por ciento de la deuda pendiente, a esto se le añaden las multas, actualización y recargos correspondientes, mismas que serán iguales por la parcialidad de los meses.

A objetivo de no perder los montos establecidos a los contribuyentes, la autoridad fiscal puede solicitar que se garantice el pago a través de alguna póliza o equivalente (garantía del interés fiscal), debido a que el estado debe asegurar el pago de los impuestos.

En la actualidad, el beneficio del diferimiento o pago en parcialidades está muy al alcance de la mano de las personas físicas, pues al momento de presentar la declaración anual con impuesto a cargo, el aplicativo del SAT, sugiere llevar a cabo el procedimiento y tener en automático el beneficio.

En caso de haber obtenido el beneficio, este se puede perder en caso de no haber pagado a tiempo, por lo que es sumamente importante cumplir con los pagos de las fechas establecidas por la autoridad tributaria a fin de evitar una sanción ante el SAT y un aumento en la deuda a causa de los recargos.